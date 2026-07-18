جعفری: خسروی یکی از مرزهای پررونق اربعین خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی جعفری دبیر ستاد مرکزی اربعین، در نشست ستاد اربعین که ظهر شنبه در پایانه مرزی خسروی برگزار شد، اظهار کرد: اقدامات انجام شده در مرزهای اربعینی استان کرمانشاه نسبت به گذشته پیشرفت قابل توجهی داشته و بخش مهمی از زیرساخت‌های مورد نیاز تکمیل و آماده بهره‌برداری شده است.



وی با اشاره به وضعیت مرز سومار افزود: در بازدیدهای قبلی برخی اقدامات هنوز مستقر نشده بود که اکنون بخش زیادی از آنها انجام شده است، جاده دسترسی جدید آماده شده، وعده‌های داده شده در حوزه زیرساختی اجرایی شده و تکمیل سالن‌ها، اصلاح مسیرها و اقدامات مربوط به امنیت و ایمن‌سازی نیز مورد توجه قرار گرفته است.



دبیر ستاد مرکزی اربعین با تأکید بر ضرورت هماهنگی با طرف عراقی برای مرز سومار گفت: باید اطمینان حاصل شود که طرف عراقی نیز آمادگی لازم برای ارائه خدمات در مقابل این مرز را دارد و موضوعاتی مانند تأمین تجهیزات، استقرار مواکب، ایجاد سایبان، ارائه خدمات امدادی و درمانی و حضور کمیته‌ها و دستگاه‌های خدمت‌رسان در آن سوی مرز مورد پیگیری قرار گیرد.



جعفری ادامه داد: با دستور و پیگیری استاندار کرمانشاه، انتظار می‌رود موضوعات مرتبط با مرز سومار نیز به شکل مطلوب برطرف شود تا این مرز بتواند نقش خود را در خدمت‌رسانی به زائران ایفا کند.



وی در ادامه با اشاره به جایگاه مرز خسروی اظهار کرد: خسروی یکی از مرزهای قدیمی و از بهترین مرزهای کشور از نظر امکانات، زیرساخت‌ها و کیفیت خدمت‌رسانی است و سازه‌ها و ساختار این مرز به شکل اصولی و اساسی ایجاد شده است.



دبیر ستاد مرکزی اربعین تصریح کرد: اقدامات انجام شده در مرز خسروی نسبت به سال‌های گذشته پیشرفت بسیار خوبی داشته و این مرز دارای مزیت‌های ویژه‌ای است که در دیگر مرزها کمتر دیده می‌شود.



جعفری با اشاره به فاصله کوتاه محل پیاده شدن زائران تا ورودی پایانه مرزی خسروی گفت: این ویژگی یکی از مزیت‌های مهم خسروی است، چراکه زائران در کمترین زمان ممکن و با کمترین میزان پیاده‌روی به پایانه می‌رسند و وجود سایبان‌ها در مسیر نیز شرایط تردد را آسان‌تر کرده است.



وی وجود پارکینگ‌های متعدد و منظم در مرز خسروی را از دیگر ظرفیت‌های این مرز عنوان کرد و افزود: پارکینگ‌های رایگان و مناسب از جمله امکاناتی است که در سایر مرزها کمتر با این کیفیت وجود دارد و می‌تواند در افزایش رضایتمندی زائران نقش مهمی داشته باشد.



دبیر ستاد مرکزی اربعین تأکید کرد: باید با تقویت مزیت‌های نسبی مرز خسروی و معرفی ظرفیت‌های آن، زمینه رونق بیشتر این مرز در سال‌های آینده فراهم شود و این مرز به یکی از مسیرهای اصلی و پررونق تردد زائران اربعین تبدیل شود.



جعفری همچنین بر ضرورت توجه به محل استقرار نیروهای خدمت‌رسان در برنامه‌ریزی‌های اربعین تأکید کرد و گفت: باید شرایط مناسبی برای حضور و فعالیت نیروهایی که در این ایام مسئولیت خدمت‌رسانی دارند، فراهم شود.