محسن دودانگه شهردار منطقه ۹ تهران در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح تمهیدات پیشبینیشده برای برگزاری چهارمین سوگواره آیینی محرمشهر اظهار کرد: ورودیهای میدان برای تردد افراد دارای معلولیت و سالمندان مناسبسازی شده و فضای ویژهای در پارکینگ شماره ۴ برای توقف خودروهای این افراد در نظر گرفته شده است.
وی افزود: البته فاصله پارکینگ تا محل برگزاری مراسم حدود ۱۵۰ متر است و افراد دارای معلولیت باید این مسیر را با ویلچر یا سایر وسایل کمکحرکتی طی کنند.
وی در پاسخ به سؤال خبرنگار مهر درباره هماهنگی با اورژانس و هلال احمر برای پوشش امدادی این رویداد، گفت: جلسات مستمری در قالب کمیته ایمنی و HSE برگزار شده و بر همین اساس، نیروهای اورژانس و موتورلانسها در محل برگزاری مراسم مستقر خواهند شد. همچنین فضای لازم برای استقرار نیروهای هلال احمر نیز پیشبینی شده تا از ظرفیت گروههای داوطلب واکنش سریع در حوزه آموزش و امدادرسانی استفاده شود.
دودانگه با اشاره به تمهیدات ترافیکی این رویداد افزود: دغدغه اصلی ما ورود خودروها به محدوده میدان است؛ از شهروندان درخواست میکنیم خودروهای خود را در فاصله حدود ۴۰۰ متری محل برگزاری پارک کرده و ادامه مسیر را پیاده طی کنند تا از ایجاد گرههای ترافیکی جلوگیری شود. همچنین در صورت تکمیل ظرفیت میدان، از ورود خودروها به محدوده محل برگزاری جلوگیری خواهد شد.
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