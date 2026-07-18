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۲۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۰۲

دسترسی ویژه معلولان و سالمندان به محرم‌شهر فراهم شد

دسترسی ویژه معلولان و سالمندان به محرم‌شهر فراهم شد

شهردار منطقه ۹ تهران از پیش‌بینی تمهیدات ویژه برای حضور افراد دارای معلولیت و سالمندان در سوگواره محرم‌شهر خبر داد.

محسن دودانگه شهردار منطقه ۹ تهران در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح تمهیدات پیش‌بینی‌شده برای برگزاری چهارمین سوگواره آیینی محرم‌شهر اظهار کرد: ورودی‌های میدان برای تردد افراد دارای معلولیت و سالمندان مناسب‌سازی شده و فضای ویژه‌ای در پارکینگ شماره ۴ برای توقف خودروهای این افراد در نظر گرفته شده است.

وی افزود: البته فاصله پارکینگ تا محل برگزاری مراسم حدود ۱۵۰ متر است و افراد دارای معلولیت باید این مسیر را با ویلچر یا سایر وسایل کمک‌حرکتی طی کنند.

وی در پاسخ به سؤال خبرنگار مهر درباره هماهنگی با اورژانس و هلال احمر برای پوشش امدادی این رویداد، گفت: جلسات مستمری در قالب کمیته ایمنی و HSE برگزار شده و بر همین اساس، نیروهای اورژانس و موتورلانس‌ها در محل برگزاری مراسم مستقر خواهند شد. همچنین فضای لازم برای استقرار نیروهای هلال احمر نیز پیش‌بینی شده تا از ظرفیت گروه‌های داوطلب واکنش سریع در حوزه آموزش و امدادرسانی استفاده شود.

دودانگه با اشاره به تمهیدات ترافیکی این رویداد افزود: دغدغه اصلی ما ورود خودروها به محدوده میدان است؛ از شهروندان درخواست می‌کنیم خودروهای خود را در فاصله حدود ۴۰۰ متری محل برگزاری پارک کرده و ادامه مسیر را پیاده طی کنند تا از ایجاد گره‌های ترافیکی جلوگیری شود. همچنین در صورت تکمیل ظرفیت میدان، از ورود خودروها به محدوده محل برگزاری جلوگیری خواهد شد.

کد مطلب 6891488

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