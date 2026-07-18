به گزارش خبرنگار مهر، علی سلیمی مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان کرمانشاه، در نشست ستاد اربعین که ظهر شنبه در پایانه مرزی خسروی برگزار شد، اظهار کرد: با دستور استاندار کرمانشاه، مجموعه‌ای از پروژه‌های زیرساختی و خدماتی در مرز خسروی با هدف ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به زائران اربعین در دستور کار قرار گرفت که بخش عمده آنها به پایان رسیده است.



وی افزود: احداث سایبان در ورودی پایانه مرزی، ساخت سرویس‌های بهداشتی، اجرای عملیات آسفالت در مبادی ورودی، احداث پارک‌سوار، تکمیل ساختمان‌های پشتیبانی و انجام فضاسازی محیطی از مهم‌ترین اقداماتی است که طی ماه‌های اخیر در مرز خسروی اجرا شده است.



مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان کرمانشاه ادامه داد: تعمیر و بهسازی سیستم‌های تهویه، بازسازی ساختمان‌های موجود، احداث سکوی نماز و ایجاد لاین‌های مورد نیاز برای ساماندهی بهتر تردد زائران نیز از دیگر پروژه‌هایی است که در آستانه بهره‌برداری قرار دارد.



سلیمی با اشاره به روند تکمیل این طرح‌ها گفت: اکنون در روزهای پایانی اجرای پروژه‌ها قرار داریم و پیش‌بینی می‌شود طی دو تا سه روز آینده تمامی اقدامات به پایان برسد تا مرز خسروی با آمادگی کامل پذیرای زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) باشد.



وی به اقدامات انجام شده در محورهای مواصلاتی استان نیز اشاره کرد و افزود: علاوه بر مرز خسروی، طی دو تا سه ماه گذشته عملیات گسترده روکش آسفالت، لکه‌گیری، ایمن‌سازی مسیرها و ارتقای زیرساخت‌های جاده‌ای از ورودی استان تا مرز خسروی اجرا شده و وضعیت محورهای تردد زائران در شرایط مطلوب قرار دارد.



مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: عملیات خط‌کشی محورهای مواصلاتی نیز در مراحل پایانی قرار دارد و تا پیش از آغاز موج اصلی سفرهای اربعین به اتمام خواهد رسید.



سلیمی تأکید کرد: با تکمیل این اقدامات، مجموعه راهداری استان آمادگی کامل دارد تا همزمان با آغاز موج جابه‌جایی زائران در روزهای آینده، خدمات مناسب و ایمنی را در مسیرهای منتهی به مرز خسروی ارائه کند.