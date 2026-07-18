«اربعین» تجسم مودت؛ «جهاد تبیین» رسالت کنشگران فرهنگی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حمید احمدی پیش از ظهر شنبه در ستاد اربعین استان سمنان به میزبانی سالن جلسات استانداری ضمن اشاره به رسالت تبیینگری مبلغان و مواکب و فعالان اربعین بیان کرد: برخی درباره اربعین اظهارنظرهایی کرده و شبهاتی را مطرح می کنند که می بایست به درستی پاسخ داده شود.

وی افزود: روایت های تاریخی بسیاری درباره اربعین وجود دارد که دست کم ۲۲ مورد آن استخراج شده و از جمله آنها می توان به خواجه نصیر الدین و ابوریحان اشاره کرد که وی می نویسد شیعیان روز اربعین را تعطیل و آن را گرامی می دارند زیرا روز دفن سر مبارک سید الشهدا(ع) است.

مسئول کمیته فرهنگی اربعین همچنین خواستار توجه به عمق پیام اربعین از سوی فعالان فرهنگی و ستادهای اربعین در سراسر کشورمان شد و گفت: اربعین همچنین رسانه عاشورا است که مردم را گردهم می آورد تا در طول تاریخ، عاشورا فراموش نشود.

احمدی همچنین با بیان اینکه مواکب و فعالان فرهنگی توجه داشته باشند که اربعین زمان خوبی برای ذکر یاد شهدا است، تاکید کرد: همه ستاد های اربعین در ۳۱ استان کشور در برنامه های خود ذکر یاد و نام شهدا را در عملیات اربعین داشته باشند.

وی با بیان اینکه در بین شهدا به خصوص می بایست به یاد رهبر شهید انقلاب اسلامی در نخستین اربعین بعد از شهادت ایشان توجه داشت، افزود: ایشان درباره اربعین جملات و گفتارهای بسیار ارزنده ای دارند که تبیین آنها اهمیت خواهد داشت برای مثال ایشان از عبارت اربعین تمدنی استفاده می کنند.

مسئول کمیته فرهنگی ستاد اربعین کشور با بیان اینکه وقتی کلمه تمدن استفاده می شود به معنای بزرگترین نهاد اجتماعی و سیاسی و جغرافیایی که یک بستر محسوب می شود، ابراز داشت: رهبر شهید انقلاب وقتی کلمه تمدن را در کنار اربعین به کار می برند به عظمت آن اشاره می کنند که در کنار آن، حل کلانترین مسائل نیز می آید.

احمدی با بیان اینکه برای رسیدن به این نگاه کلان، نخستین موضوع مودت و اخوت است، بیان کرد: اربعین زمینه ساز این مودت است و کنشگران فرهنگی می بایست تجسم اخوت و مودت و احترام به دیگران باشیم و تلاش در جذب حداکثری آن هم نه تنها در شعار بلکه در عمل داشته باشیم.

وی با بیان اینکه عراقی‌ها مثل معروفی دارند که می گویند هر آنچه از ما می خواهید در ایام اربعین بخواهید و این نشان دهنده مودت در ایام اربعین است، افزود: این کرامت و سخاوت اربعین می بایست مود تبیین قرار بگیرد.