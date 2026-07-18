تعامل سازنده مواکب اربعین؛ «خدمت به خدا» اولویت اول و آخر

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی مطیعی صبح شنبه در ستاد اربعین استان سمنان با حضور مواکب و هیئت های مذهبی د سالن جلسات استانداری، ضمن اشاره به روایت های بزرگان اسلام بیان کرد: هرکاری که برای خداوند نباشد، ارزش ندارد و لذا موکب داران اربعین نیز برای خدا و حب اهل بیت(ع) در میدان حضور دارند که قابل تقدیر است.

وی با بیان اینکه موکب داران می بایست در کنار پذیرایی زائران افزود: می بایست موکب داران در زمینه رعایت تمام نکات مرتبط با اربعین عنایت لازم را داشته باشند.

امام جمعه سمنان ادامه داد: موکب های استان که در عراق برپا می شوند عنایت داشته باشند که تعامل بین اعضای داخلی موکب و تعامل با سایر موکب های ایرانی که در عراق برپا هستند، سازنده در راستای خدمترسانی بهتر به زائران باشد.

مطیعی با بیان اینکه مواکب استان که در عراق برپا می شوند یک تعامل نیز با مواکب عراقی و یک تعامل نیز با زائران خواهند داشت، گفت: در این تعاملات می بایست هدف خداوند، ائمه معصومان(ع) باشد.

وی با بیان اینکه در همه این تعاملات مواکب ما باید از خودشان سوال کنند که آیا اخلاص در عمل شان وجود دارد یا خیر، افزود: مواکب اربعین ایرانی و عراقی ندارد و لذا همه باید همدل برای خدمت به زائران اربعین از تمام دنیا اهتمام داشته باشیم.

نماینده ولی فقیه در استان سمنان با بیان اینکه موکب ها باید تلاش کنند بهترین خدمات را در سایه تعاملات سازنده به زائران دهند، بیان داشت: بسیار پیش می آید که موکب های ایرانی در کمک به مواکب عراقی نیز آمده اند و همانطور مواکب عراقی هم تلاش دارند تا تمام آنچه از دست شان بر می آید برای موکب های ایرانی انجام دهند و این در نهایت تعاملی سازنده برای خدا و خدمات خوب برای زائران اربعین است.