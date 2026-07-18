محمدی: برای تأمین آب، نان و یخ زائران اربعین در کرمانشاه مشکلی نداریم

به گزارش خبرنگار مهر، وحید محمدی رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات استان کرمانشاه، در نشست ستاد اربعین که ظهر شنبه در پایانه مرزی خسروی برگزار شد، اظهار کرد: بر اساس تقسیم وظایف ستاد اربعین، مسئولیت تأمین آب، نان، یخ و تغذیه زائران بر عهده ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات قرار دارد و برای ارائه خدمات در این بخش برنامه‌ریزی‌های لازم انجام شده است.



وی افزود: با تدابیر اتخاذ شده در استان، پیگیری‌های استاندار کرمانشاه، همکاری فرمانداری قصرشیرین و همچنین آماده‌سازی زیرساخت‌های لازم از سوی قرارگاه نجف، در حوزه تأمین نان و آب هیچ‌گونه مشکلی وجود ندارد و تمامی تمهیدات لازم برای خدمت‌رسانی به زائران اندیشیده شده است.



رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات استان کرمانشاه با اشاره به نیاز استان در حوزه تأمین یخ گفت: برآوردهای ستاد مرکزی اربعین نشان می‌دهد که برای اربعین امسال حدود ۹۰ هزار قالب یخ مورد نیاز است که تاکنون ۲۵ هزار قالب یخ تولید و در سردخانه‌ای با همین ظرفیت ذخیره‌سازی شده است.



محمدی ادامه داد: سال گذشته حدود ۶۰ هزار قالب یخ در ایام اربعین مصرف شد و با توجه به افزایش پیش‌بینی شده حجم تردد زائران، امسال نیاز به حدود ۳۵ هزار قالب یخ بیشتر وجود دارد که برای تأمین آن نیز برنامه‌ریزی شده و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.



وی تأکید کرد: ظرفیت سردخانه ایجاد شده مناسب است و امکان تأمین و ذخیره‌سازی باقی‌مانده یخ مورد نیاز در مدت کوتاهی فراهم شده و با همکاری دستگاه‌های اجرایی، این بخش نیز پیش از آغاز موج اصلی سفرهای اربعین تکمیل خواهد شد.



رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات استان کرمانشاه در پایان با اشاره به ضرورت تقویت اعتبارات این بخش، خاطرنشان کرد: در صورت اختصاص منابع مالی بیشتر، امکان اجرای سریع‌تر برخی برنامه‌های پیش‌بینی شده و تقویت زیرساخت‌های پشتیبانی وجود خواهد داشت، هرچند در شرایط فعلی نیز برای تأمین نیازهای زائران در حوزه آب، نان و یخ مشکل خاصی پیش‌بینی نمی‌شود.