دستگیری متهم پرونده ۵۰ میلیون یورویی در آستارا

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد حسن‌بیگی با تأکید بر اینکه قوه قضاییه پرچمدار مبارزه با مفاسد اقتصادی است، اظهار داشت: دستگاه قضا همواره با توطئه القای فساد سیستماتیک از سوی دشمن مقابله کرده و با فسادهای موردی موجود نیز به طور قاطع برخورد می‌کند.

وی در همین راستا تصریح کرد که در پی برخورد با تخلفات ارزی، یک متهم در پرونده ۵۰ میلیون یورویی دستگیر و جهت طی مراحل قانونی روانه زندان شد.

این مقام قضایی در خصوص جعل اسناد دولتی در منطقه حیران آستارا بیان کرد: با اقدامات شبانه‌روزی، یک باند ساخت‌وساز غیرمجاز در این زمینه شناسایی و با ورود دستگاه قضایی متلاشی شد و دستگیری‌ها در این زمینه ادامه دارد.

دادستان عمومی و انقلاب آستارا همچنین با اشاره به همکاری با سازمان زندان‌ها در خصوص اصلاح و بازپروری زندانیان، اظهار داشت: در بحث اشتغال زندانیان، تاکنون بیش از ۵۰ مددجو از این ظرفیت استفاده کرده و در انبارهای محصولات کشاورزی و شهرک صنعتی آستارا مشغول به کار هستند و تا پایان سال شاهد افزایش ۱۰۰ درصدی حضور این افراد در بحث اشتغال‌زایی در اماکن مربوطه خواهیم بود.