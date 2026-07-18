به گزارش خبرنگار مهر، حسن عباسنژاد، بعد از ظهر شنبه، از بازنگری طرح مدیریت پارک ملی لار با رویکرد ساماندهی گردشگری و تقویت حفاظت از این منطقه خبر داد.
وی که مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران است، در جریان بازدید از پارک ملی لار اظهار کرد: وضعیت حفاظتی منطقه، چالشهای موجود و نیازهای محیطبانان بهصورت میدانی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.
عباسنژاد با تأکید بر اهمیت پارک ملی لار بهعنوان یکی از زیستگاههای ارزشمند کشور، افزود: حفاظت مؤثر از این منطقه مستلزم برنامهریزی دقیق، تقویت زیرساختهای حفاظتی و توجه به ظرفیتها و محدودیتهای اکولوژیکی آن است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران تصریح کرد: بازنگری طرح مدیریت پارک ملی لار با هدف ایجاد توازن میان حفاظت از منابع طبیعی، صیانت از تنوع زیستی و بهرهبرداری مسئولانه از ظرفیتهای گردشگری در دستور کار قرار گرفته است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: اجرای برنامههای مدیریتی مبتنی بر اصول علمی و بهرهگیری از دیدگاه کارشناسان و محیطبانان، نقش مهمی در ارتقای حفاظت و حفظ ارزشهای طبیعی پارک ملی لار خواهد داشت.
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