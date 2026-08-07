به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حسن دهشیری در خطبههای نماز جمعه اردستان با اشاره به فرا رسیدن ۲۸ صفر، رحلت پیامبر اکرم (ص) را از تلخترین رخدادهای تاریخ اسلام برشمرد و اظهار کرد: بزرگترین مصیبت رحلت رسول خدا (ص)، قطع شدن وحی الهی و پایان یافتن ارتباط مستقیم آسمان و زمین بود.
وی با استناد به آیات قرآن کریم، بازگشت از مسیر دین پس از رحلت پیامبر (ص) را برخلاف سفارش الهی دانست و افزود: خداوند امت اسلامی را به تمسک به قرآن و اهلبیت (ع) فراخوانده و هر آنچه برای هدایت انسان لازم است در این دو میراث گرانبها قرار داده شده است.
امام جمعه اردستان با اشاره به فرمایش امیرالمؤمنین (ع) مبنی بر اینکه قرآن مایه بینیازی انسان است، خاطرنشان کرد: جامعه اسلامی نباید برای یافتن مسیر سعادت به سراغ الگوهای دیگر برود، زیرا مکتب پیامبر اکرم (ص) پاسخگوی همه نیازهای بشر است.
دهشیری همچنین با تسلیت سالروز شهادت امام حسن مجتبی (ع)، تصریح کرد: خیانت برخی یاران و فرماندهان موجب تنهایی امام حسن (ع) شد و با وجود جایگاه والای ایشان، هنوز آنگونه که شایسته است به سیره و مظلومیت آن حضرت پرداخته نشده است.
وی با اشاره به سالروز شهادت امام رضا (ع)، بر زنده نگه داشتن معارف اهلبیت (ع) در جامعه تأکید کرد و ادامه داد: ملت ایران به برکت محبت اهلبیت (ع) سرمایهای ارزشمند در اختیار دارد که باید بیش از گذشته از آن پاسداری شود.
امام جمعه اردستان در بخش دیگری از سخنان خود به تحولات منطقه اشاره کرد و مقاومت ملت ایران را عامل ناکامی دشمنان دانست و تصریح کرد: جمهوری اسلامی با تکیه بر ایمان مردم، اقتدار نیروهای مسلح و هدایتهای رهبر معظم انقلاب در برابر فشارها ایستاده و دشمنان به اهداف خود دست نیافتهاند.
دهشیری حفظ وحدت ملی، تقویت دیپلماسی، توجه به معیشت مردم، اجرای عدالت، حمایت از نیروهای مسلح، پرهیز از اختلافات داخلی و بیاعتنایی به جنگ روانی دشمن را از الزامات استمرار موفقیتهای کشور برشمرد و تأکید کرد: هر اندازه انسجام داخلی افزایش یابد، دشمن در رسیدن به اهداف خود ناکامتر خواهد ماند.
وی با تبریک فرارسیدن هفدهم مرداد، روز خبرنگار، از تلاش فعالان عرصه رسانه قدردانی کرد و گفت: خبرنگاران باید اخبار را با سه اصل سرعت، دقت و صحت به مردم منتقل کنند و ارتباط خود را با متن جامعه حفظ کرده و مسائل و مشکلات مردم را به مسئولان انتقال دهند.
امام جمعه اردستان خبرنگار را «آینه واقعنمای جامعه» توصیف کرد و ادامه داد: همانگونه که رسانهها وظیفه دارند پیشرفتها و موفقیتها را منعکس کنند، باید کاستیها، موانع و مطالبات مردم را نیز بدون ملاحظه بیان کنند تا زمینه رفع مشکلات فراهم شود.
دهشیری با تأکید بر اینکه مسئولان نباید از پرسشهای خبرنگاران رنجیده خاطر شوند، تصریح کرد: خبرنگار سؤال میکند، نه اینکه با مسئولی دشمنی داشته باشد. وقتی درباره جابهجایی مدیران، نحوه اداره یک مجموعه یا مشکلات یک دستگاه پرسشی مطرح میشود، مدیر مربوطه باید با شفافیت پاسخ دهد تا افکار عمومی اقناع شود، نه اینکه با پاسخهای کلی یا سلیقهای از کنار موضوع عبور کند.
وی پاسخگویی را از الزامات مدیریت در نظام اسلامی دانست و اضافه کرد: مسئولان باید نقدها و پرسشهای رسانهها را با آغوش باز بپذیرند، زیرا همه سرنشین یک کشتی هستیم و هدف مشترک، رفع مشکلات مردم و تقویت نظام است.
امام جمعه اردستان با اشاره به سختیهای حرفه خبرنگاری خاطرنشان کرد: خبرنگاران گاهی برای انجام وظیفه خود هزینههای سنگینی میپردازند و حتی جان خود را در این مسیر از دست میدهند، اما با وجود این سختیها، وظیفه دارند صدای مردم باشند و مطالبات آنان را پیگیری کنند.
دهشیری تأکید کرد: اگر خبرنگاران مسائل جامعه را مطالبه نکنند و مدیران نیز خود را ملزم به پاسخگویی ندانند، زمینه شکلگیری نوعی دیکتاتوری فراهم میشود، در حالی که در سیره امیرالمؤمنین (ع) نیز بر حق نقد، مطالبهگری و پاسخگویی مسئولان تأکید شده است.
وی در پایان از خدمات زائران اربعین، موکبداران و دستاندرکاران برگزاری مراسم اربعین قدردانی کرد و با اشاره به ظرفیتهای تاریخی و فرهنگی اردستان، یادآور شد: این شهرستان از پیشینه ارزشمندی برخوردار است و با همدلی مردم و مسئولان میتوان رویدادهای فرهنگی و مذهبی شاخص را به نام اردستان در سطح ملی ثبت و زمینه معرفی هرچه بیشتر این ظرفیتها را فراهم کرد.
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