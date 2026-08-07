جعفرزاده: حمله به تأسیسات انرژی، خودکشی راهبردی واشنگتن است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین محمد جعفرزاده در خطبه های این هفته نماز جمعه با تاکید بر گرفتاری آمریکا در مخمصه معادله قدرت ایران، اظهار کرد: تکرار تهدیدها علیه ایران و پس‌گرفتن پی‌درپی آن‌ها، ناکامی در جنگ با ایران بعد از ۱۵۰ روز، تخلیه شتاب‌زده تجهیزات نظامی از پایگاه‌های منطقه، همه نشان از عقب‌نشینی راهبردی آمریکا دارد. این وضعیت، وابستگان آمریکا (اسرائیل و دولت‌های عربی) را که بقای خود را به حضور آمریکا گره زده‌اند، به شدت هراسان کرده است. تهدید به حمله به زیرساخت‌های انرژی ایران نیز نه‌تنها ایران را از کار نمی‌اندازد، بلکه به دلیل آسیب‌پذیری شدید کشورهای عربی منطقه، و توان موشکی ایران در ایجاد بحران فراگیر، بدترین گزینه و حتی خودکشی برای آمریکا و متحدانش محسوب می‌شود.

وی افزود: در نهایت، ایران با سرسختیِ اثبات‌شده، نه با تهدید به زانو درمی‌آید، و نه با حمله به تأسیساتش، و این رخدادها، ان شاء الله به خروج آمریکا از منطقه و فروپاشی متحدان او منجر خواهد شد. آمریکا در مخمصه معادله قدرت ایران گرفتار شده است. ایران نه کشوری است که با چند تهدید توخالی به زانو درآید، و نه زیرساخت‌هایش چنان شکننده است که با یک حمله، از کار بیفتد. در مقابل، کشورهای جنوب خلیج‌فارس به‌خاطر وابستگی کامل به زیرساخت‌های انرژی، در صورت هرگونه تنش نظامی در ضعیف‌ترین وضعیت ممکن قرار خواهند گرفت. لذا تهدید به ضربه زدن به تأسیسات ایران، یک خودکشی راهبردی برای آمریکا و متحدانش خواهد بود.

امام جمعه اصلاندوز با تاکید بر اینکه عقب‌گرد ترامپ از آخرین تهدید خود مبنی بر حمله برای تمام رسانه‌های جهان سوژه اصلی شد خاطر نشان کرد: بسیاری از رسانه‌ها مانند الجزیره، فایننشال تایمز و یورونیوز و... بعد از این عقب‌نشینی، لیستی از تهدیدات مکرر ترامپ که مجبور به عقب‌نشینی از آن‌ها شده بود را منتشر کردند. این روند به یک تحقیر اساسی در دنیا برای ترامپ ختم شد.

حجت الاسلام والمسلمین جعفرزاده گفت: با این وجود ترامپ همچنان با پُرروگری مدعی شده بود از دوشنبه بنا است مذاکرات را آغاز کند. دوشنبه گذشت و هیچ اتفاق جدید و متفاوتی رقم نخورد. ترامپ همچنین مدعی شده بود ایران خواهان توقف جنگ شده تا به یک توافق درباره بازگشایی تنگه هرمز برسد اما با وجود آنکه مذاکرات ایران با عمان در جریان بود و حتی عراقچی اعلام کرده در حال نزدیک شدن به نتیجه هستیم سخنگوی وزارت امور خارجه صراحتا اعلام کرد حتی توافقی هم صورت بگیرد، این توافق هیچ ربطی به بازگشایی تنگه هرمز نخواهد داشت و این دو مسئله کاملا از هم جدا هستند.

وی افزود: مهمترین مسأله پیش رو در ایران افزایش توان معیشتی مردم است تا قوت و انسجام داخلی دچار خدشه نشود. در این میدان نیز مهمترین نقش بر عهده دولت است. در این زمینه هرچه می‌توان باید از دولت مطالبه کرد تا ظرفیت‌های موجود اقتصادی را افزایش دهد تا در شرایط سخت و پیچیده کنونی کشور دچار بحران نشود.

رئیس شورای فرهنگ عمومی اصلاندوز در بخش دیگر از خطبه ها ضمن گرامی داشت روز خبرنگار خاطر نشان کرد: خبرنگاری در قامت یک فریضه اجتماعی، نقشی کلیدی در صیانت از حریم عمومی و احقاق حقوق عامه ایفا می‌کند؛ چرا که توسعه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در گرو گردش آزاد اطلاعات و نظارت همگانی بر ساختارهای قدرت است. در این مسیر، خبرنگار با ارتقای آگاهی سیاسی جامعه، نه تنها به تقویت مشارکت‌های مدنی کمک می‌کند، بلکه به عنوان دیده‌بانِ شفافیت، مانع از انباشت قدرت غیرپاسخگو شده و با به چالش کشیدن هنجارهای بازدارنده، بستر را برای نهادینه‌سازی دموکراسی و پاسخگویی مسئولان فراهم می‌سازد. بنابراین این رسالت بسیار ارزشمند و خطیر است. این روز را به تمام عزیزانی که در حوزه رسانه و اطلاع رسانی فعالیت می کنند تبریک عرض می کنیم.

امام جمعه اصلاندوز ضمن تجلیل از ملت حسینی برای شرکت در پیاده روی اربعین خاطر نشان کرد: حضور حماسی مردم در پیاده روی اربعین و افزایش ملموس این حضور نسبت به سال های گذشته حاکی از بصیرت مردم می باشد. این حضور نشان داد که جوشش خون شهیدان تا ابد نجات بخش حق طلبان خواهد بود. برای همین است که آمریکا و اسرائیل تمام تلاش خود را در رسانه ها می کنند تا به پیاده روی اربعین ضربه بزنند اما نمی دانند که مکتب حسین(ع) قابل آسیب و ضربه نیست.