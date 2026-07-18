دادستان تویسرکان: امنیت مردم خط قرمز دستگاه قضایی است

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی ربانی ظهر شنبه با اشاره به جایگاه امنیت، آرامش و آسایش عمومی بهعنوان یکی از مهمترین اولویتهای دستگاه قضایی و مجموعه انتظامی اظهار کرد: حفظ امنیت مردم خط قرمز دستگاه قضایی است و با هرگونه رفتار قانونشکنانه و هنجارشکنانه برخورد قاطع خواهد شد.
وی افزود: عصر روز چهارشنبه ۲۴ تیرماه فردی با استفاده از سلاح سرد و با انجام عربدهکشی، فحاشی و ایجاد مزاحمت برای شهروندان، همچنین متوقف کردن خودروی خود در مسیر عبور مردم، موجب اخلال در نظم عمومی و سلب آسایش شهروندان شد.
دادستان تویسرکان ادامه داد: با حضور سریع و بهموقع ماموران انتظامی شهرستان تویسرکان در محل، عملیات تعقیب این فرد آغاز و در مدت کوتاهی عامل برهمزننده نظم عمومی شناسایی، متوقف و دستگیر شد.
وی با قدردانی از هوشیاری، سرعت عمل و اقتدار نیروهای فراجا تصریح کرد: هیچ فردی اجازه ندارد با رفتارهای قانونشکنانه، آسایش عمومی را خدشهدار کند و افرادی که بخواهند با تهدید، قدرتنمایی، حمل سلاح سرد یا هرگونه اقدام خلاف قانون امنیت جامعه را هدف قرار دهند، در کوتاهترین زمان ممکن شناسایی، دستگیر و طبق قانون با آنان برخورد خواهد شد.
ربانی تاکید کرد: اقدام هماهنگ پلیس و دستگاه قضایی پیام روشنی برای اراذل و اوباش و مخلان نظم و امنیت دارد و نشان میدهد قانون با اقتدار در برابر هنجارشکنان ایستاده است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: شهروندان قانونمدار میتوانند با اطمینان خاطر، آرامش و امنیت خود را در سایه هوشیاری نیروهای انتظامی و حمایت قاطع دستگاه قضایی حفظشده بدانند.
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