«چالکندی» پناه روزهای گرم دزفول در محاصره چالش ها

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها - رویا رجبی: چالکندی دزفول جایی که همنشینی صخره و آب زلال رودخانه دز فضایی رویایی و چشم‌نواز را به وجود آورده است که روح هر آدمی را جلا می دهد.

این قسمت از رودخانه دز تا سال های گذشته منطقه ای بکر و تقریبا ناشناخته بود که صرفا گروه های گردشگری و مردم محلی و بومی از وجود آن اطلاع داشتند و همین امر سبب بکر ماندن و فضای آرامش بخش چالکندی بود اما معرفی آن در سطح فضای مجازی از سوی فعالان گردشگری و رسانه ها موجب شد چشمان همگان محو زیبایی این منطقه شگفت انگیز شود تا جایی که طی چند سال اخیر چالکندی دزفول به گزینه اول تفریحات تابستانی تورهای گردشگری خوزستان و حتی سراسر ایران تبدیل شده است.

چالکندی دزفول نه تنها در روزهای تعطیل بلکه در تمام روزهای گرم تابستان شاهد حضور چشمگیر مردم از نقاط مختلف کشور در قالب تورهای گردشگری و گروه های خانوادگی و شخصی شد اما در ادامه استقبال کم نظیر و به دنبال آن شلوغی های بی ضابطه و بی نظم چالکندی به ویژه در روزهای تعطیل موجب شد تا فضای هیجان انگیز چالکندی به دلیل نبود زیرساخت گردشگری نه تنها دیگر برای خیلی ها لذت‌بخش و هیجان انگیز نباشد بلکه در ادامه باعث بروز حوادث مختلفی نیز در این منطقه شود.

طی روزهای گذشته نیز مرگ یک جوان شناگر بر اثر برخورد با پره‌های یک قایق موتوری بار دیگر ضرورت ساماندهی این منطقه و لزوم برنامه ریزی متولیان برای ایجاد زیرساخت‌های ایمنی و محیط زیستی و پیشگیری از حوادثی از جمله تصادف قایق ها، نزاع های مردمی و ناهنجاری های اجتماعی در این منطقه گردشگری را نمایان کرد.

به طور کلی باید گفت وجود قایق های موتوری و جت اسکی های بی شمار در میان ازدحام جمعیت، ورود تورهای غیرمجاز گردشگری از مناطق مختلف کشور، مصادره بی ضابطه برخی نقاط چالکندی از سوی برخی گروه ها و تورها که گویی سند مالکیت آن نقطه را امضا کرده اند، انتشار تصاویر خلاف شرع و عرف از سوی عده ای در فضای مجازی، نبود ایستگاه پلیس ساحلی، نبود تیم های امداد و نجات و تیم های نجات غریق، نبود سطل زباله که موجب می شود عده ای از گردشگران بی توجه به مسائل زیست محیطی زباله های خود را در گوشه و کنار چالکندی و یا در رودخانه رها کنند از جمله چالش ها و مشکلات اساسی منطقه چالکندی است که هر کدام مستلزم مدیریت از سوی متولیان است تا این منطقه به عنوان یک نعمت خدادادی همچنان بتواند در آرامش و امنیت میزبان مسافران و گردشگران باشد.

مردم شهرستان دزفول که خاطرات تلخی از بروز ناهنجاری ها، بی نظمی ها و وقوع حوادث متعدد در مناطق گردشگری و تفریحی معروف این شهرستان دارند این روزها نگران هستند که مبادا تداوم حضور آن دسته از گردشگران پرچالش و نبود نظارت دستگاه های متولی بر این منطقه موجب شود تا همچون تجربیات گذشته مجبور باشند برای حفظ آرامش و امنیتشان خود را به اجبار از حضور یافتن به همراه خانواده در این مکان نیز محروم کنند.

انتقاد امام جمعه از رهاشدگی چالکندی

امام جمعه و رئیس شورای فرهنگ عمومی دزفول سال گذشته در یکی از نشست های شورای فرهنگ عمومی این شهرستان از وضعیت نابسامان منطقه گردشگری چالکندی و نبود اراده‌ برای ساماندهی این منطقه گردشگری از سوی متولیان انتقاد کرده و نسبت به رهاشدگی این منطقه گردشگری هشدار داده بود.

حجت الاسلام مسعود بهرامپور گفت: وضعیت منطقه گردشگری چالکندی و برخی بوستان‌های دزفول نابسامان است و هیچ دستگاهی برای ساماندهی این وضعیت حاضر به پذیرش مسئولیت نیست.

وی یادآور شد: اگر حادثه‌ای در چالکندی رخ دهد هیچ کس مسئولیت آن را قبول نخواهد کرد و باید از امروز از وقوع چنین حوادثی جلوگیری کرد.

به نظر می رسد اگر هشدار امام جمعه دزفول در همان زمان مورد توجه مسئولان و متولیان امر قرار می گرفت شاید امروز چالکندی شاهد این حجم از آشفتگی، هرج و مرج و ناهنجاری های اجتماعی نبود.

در همین زمینه مدیر انجمن دوستداران و پژوهشگران شهرستان دزفول در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: چال کندی دزفول نام منطقه ای از رودخانه دز است که در شمال شهر دزفول و پایین دست سد دز قرار دارد. منطقه ای که تا یک دهه پیش جزو مناطق بکر شهرستان دزفول محسوب می شد که گروه های محدودی از کوهنوردان، طبیعت دوستان و مردم محلی برای تفریح و یا شنا به آنجا می رفتند.

محمد آذرکیش افزود: با معرفی این منطقه و تبلیغات صورت گرفته در فضای مجازی این منطقه به یکی از معروفترین نقاط گردشگری استان خوزستان و حتی کشور در فصل گرما تبدیل شد.

حضور روزانه تا ۷ هزار نفر

به گفته وی، در سال گذشته آمار حضور گردشگر در منطقه چالکندی تا هفت هزار نفر در یک روز نیز رسید که این آمار صرفا از طریق یکی از ایستگاه های رفتن به سمت این منطقه که فقط از طریق قایق امکان‌پذیر است، ثبت شده است.

مدیر انجمن دوستداران و پژوهشگران شهرستان دزفول ادامه داد: با این اوصاف اگر سایر ایستگاه های رفتن به چالکندی را نیز در نظر بگیریم در برخی روزها این منطقه شاهد حضور ۱۰ هزار گردشگر و شاید بیشتر است.

آذرکیش یادآور شد: این استقبال کم نظیر از این نقطه از رودخانه دز در حالی است که هیچگونه امکانات زیرساختی از قبیل سرویس های بهداشتی، خدمات محیط زیستی از قبیل تعبیه سطل زباله و همچنین پایگاه های امداد و نجات و اورژانس در نظر گرفته نشده است.

وی با بیان اینکه با این وجود چالکندی دزفول امروز جزو معروفترین و خاص ترین مناطق گردشگری تابستانی کشور به شمار می رود، عنوان کرد: از این رو پیش‌بینی می شود با توجه به حجم بالای استقبال گروه های مختلف گردشگری از نقاط مختلف کشور، میزان ورود گردشگر در چالکندی در سال جاری و یا سال های آینده بیش از پیش افزایش یابد.

ضرورت ایجاد زیرساخت‌های گردشگری

آذرکیش تاکید کرد: ضروری است متولیان امر که شامل تمام مسئولان شهرستان و استان می شوند تدابیر و تمهیدات لازم در راستای تامین تمام امکانات و الزامات زیرساختی این منطقه را هر چه سریعتر برنامه ریزی کنند چرا که چالکندی دیگر یک منطقه گردشگری ملی و مطرح محسوب می شود.

آذرکیش معتقد است با توجه به جذابیت تابستانی رود دز، معرفی گسترده سایر ظرفیت های آبی نظیر کت های دزفول می تواند از تراکم بیش از اندازه منطقه چالکندی دزفول بکاهد که این امر از نظر مدیریتی با توجه به دسترسی بهتر، منطقی به نظر می رسد.

وی گفت: تعدد ساخت و سازها و دستکاری های بسیار در چالکندی و حوادث مختلف پیش آمده در این منطقه زنگ هشداری برای تمام متولیان است تا راه حلی بلند مدت، حساب شده و منطقی برای آن پیش بینی کنند که نه تنها ضربه ای به اقتصاد گردشگری وارد نشود بلکه در عین حال از آسیب های اجتماعی، ایمنی و محیط زیستی پیشگیری شود تا شاهد توسعه پایدار و نه آسیب زای شهرستان دزفول باشیم.

ایجاد گشت مشترک آبی گردشگری

این روزها که پخش گسترده تصاویر و کلیپ های گردشگران در چالکندی به صدر تصاویر فضای مجازی در فصل تابستان تبدیل شده و با توجه به حادثه مرگ یک شناگر طی روزهای گذشته، جلسه مشترک شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری شهرستان دزفول و حوزه قضایی بخش سردشت این شهرستان با محوریت ساماندهی منطقه گردشگری چال‌کندی دزفول، صیانت از حقوق عامه، ارتقای ایمنی گردشگران و پیشگیری از وقوع جرم با حضور رئیس دادگستری شهرستان دزفول، دادستان عمومی و انقلاب، رئیس حوزه قضایی بخش سردشت، امام‌جمعه و فرماندار ویژه دزفول، فرمانده انتظامی و سایر مدیران و مسئولان دستگاه‌های اجرایی و متولی طی روزهای گذشته برگزار شد.

رئیس دادگستری شهرستان دزفول در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص این نشست اظهار کرد: در این جلسه ضمن بررسی وضعیت موجود منطقه و شناسایی چالش‌ها و مخاطرات، بر ضرورت مدیریت منسجم، هماهنگی بین دستگاه‌های مسئول و اجرای دقیق تکالیف قانونی به منظور حفظ جان گردشگران، ارتقای امنیت عمومی، ساماندهی فعالیت‌های گردشگری و صیانت از ظرفیت‌های طبیعی منطقه تأکید شد.

محمود ابراهیمی با تأکید بر اینکه دستگاه قضایی از گردشگری ایمن، قانونمند و مسئولانه حمایت می‌کند، تاکید کرد: هدف از تشکیل این شورا، محدود کردن گردشگری نیست؛ بلکه ایجاد محیطی امن برای شهروندان و گردشگران، صیانت از حقوق عامه و پیشگیری از وقوع حوادث و جرائم است.

ابراهیمی با اشاره به مسئولیت قانونی دستگاه‌های اجرایی، افزود: تمامی دستگاه‌های متولی مکلف‌اند در حدود وظایف و اختیارات قانونی خود نسبت به اجرای مصوبات شورا اقدام کنند و هیچ‌گونه تعلل یا اهمال در انجام تکالیف پذیرفتنی نیست.

رئیس دادگستری شهرستان دزفول بیان کرد: چنانچه در اجرای وظایف قانونی، قصور، اهمال یا ترک فعل از سوی هر یک از دستگاه‌ها یا مسئولان ذی‌ربط احراز شود و این امر منجر به تضییع حقوق عامه یا به مخاطره افتادن جان، امنیت و سلامت شهروندان گردد، موضوع برابر مقررات قانونی مورد رسیدگی و تعقیب قضایی قرار خواهد گرفت.

ابراهیمی گفت: در این نشست مصوباتی از جمله استقرار مرجع انتظامی و ایجاد ایست بازرسی در ایام پرتردد، استقرار اورژانس و نیروهای امدادی، ممنوعیت ورود و تردد جت‌اسکی در ایام تعطیل، راه‌اندازی گشت مشترک آبی، ساماندهی فعالیت تورهای گردشگری، ساماندهی و ضابطه‌مند کردن فعالیت قایق‌ها، تشدید نظارت بر رعایت الزامات ایمنی و افزایش هماهنگی میان دستگاه‌های متولی به تصویب رسید.

تخصیص زمین احداث پاسگاه ساحلی

رئیس شورای اسلامی شهر دزفول نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی روزهای اخیر تخصیص زمین مورد نیاز برای احداث پاسگاه ساحلی دزفول به منظور استقرار پلیس و همچنین نظم بخشی و ساماندهی قایق‌ها و جت اسکی‌های پرشمار این شهرستان به تصویب شورای اسلامی شهر دزفول رسید.

محمد حسن پرآور با اشاره به پیگیری‌های فرماندار ویژه دزفول برای تصویب هرچه سریعتر زمین مورد نیاز برای احداث پاسگاه ساحلی دزفول گفت: زمین مورد نیاز برای احداث این پاسگاه در کمیسیون تخصصی بررسی و درنهایت برای تصویب به صحن علنی ارسال شد.

وی ادامه داد: یک هزار و ۱۶۶ مترمربع در بالادست بوستان ساحلی دولت به شرط حفظ مالکیت شهرداری دزفول و اخذ تاییدیه‌های مورد نیاز از سازمان آب و برق برای احداث این پاسگاه در نظر گرفته شده است.

رئیس شورای اسلامی شهر دزفول با اشاره به حوادث روزهای اخیر در منطقه گردشگری چال کندی و مرگ یک شهروند بر اثر برخورد با پره‌های یک قایق عبوری در رودخانه، بیان کرد: دزفول در سوگ امام شهید تمام بوستان‌های ساحلی به ویژه شهر باران در چالکندی را تعطیل اعلام کرد ولی متاسفانه مسیر ورودی به چالکندی از شهرستان همجوار باز بود که منجر به وقوع این حادثه تلخ شد.

چالکندی، دره ای تماشایی در رودخانه دز با طبیعتی شگفت انگیز و با برخورداری از آبی زلال و گونه های متنوع جانوری و گیاهی در این روزهای گرم و طاقت فرسا بار دیگر نام دزفول را در حوزه گردشگری بر سر زبان ها انداخته است، بنابراین ضروری است مسئولان شهرستان به پاس قدردانی از این نعمت خدادادی و توسعه پایدار حوزه گردشگری شهرستان عزم خود را جزم کرده و نسبت به ایجاد زیرساخت‌های گردشگری و ضروری این منطقه هر چه سریعتر اقدام کنند.