  1. استانها
  2. اصفهان
۲۶ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۰۵

هواشناسی: گرما و غبارآلودی هوا در اصفهان ادامه دارد

هواشناسی: گرما و غبارآلودی هوا در اصفهان ادامه دارد

اصفهان- کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان از ماندگاری توده هوای گرم و تداوم غبارآلودی هوا طی پنج روز آینده خبرداد.

حجت الله علی عسکریان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، برای پنج روز آینده آسمان استان اصفهان، صاف و گاهی کمی ابری پیش‌بینی می‌شود.

وی ادامه داد: احتمال وزش باد ملایم در برخی ساعات همراه با خیزش گرد و خاک محلی و انتقال گرد و غبار به سطح استان و کاهش کیفیت هوا وجود دارد.

کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان با بیان اینکه دمای هوا طی دو روز آینده تغییر محسوس ندارد، گفت: بیشینه دمای شهر اصفهان (مرکز استان) در گرم‌ترین ساعات امروز به ۴۰ درجه سلسیوس بالای صفر و کمینه آن بامداد فردا به ۲۲ درجه سلسیوس بالای صفر می رسد.

به گفته علی عسکریان، خور و بیابانک امروز با بیشینه دمای ۴۳ درجه سلسیوس بالای صفر گرم‌ترین نقطه استان است، کمینه دما در این ایستگاه به ۲۹ درجه سلسیوس بالای صفر می رسد.

کد مطلب 6890460

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها