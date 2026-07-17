هواشناسی: گرما و غبارآلودی هوا در اصفهان ادامه دارد

حجت الله علی عسکریان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس بررسی آخرین نقشههای پیشیابی هواشناسی، برای پنج روز آینده آسمان استان اصفهان، صاف و گاهی کمی ابری پیشبینی میشود.
وی ادامه داد: احتمال وزش باد ملایم در برخی ساعات همراه با خیزش گرد و خاک محلی و انتقال گرد و غبار به سطح استان و کاهش کیفیت هوا وجود دارد.
کارشناس مسئول پیشبینی اداره کل هواشناسی اصفهان با بیان اینکه دمای هوا طی دو روز آینده تغییر محسوس ندارد، گفت: بیشینه دمای شهر اصفهان (مرکز استان) در گرمترین ساعات امروز به ۴۰ درجه سلسیوس بالای صفر و کمینه آن بامداد فردا به ۲۲ درجه سلسیوس بالای صفر می رسد.
به گفته علی عسکریان، خور و بیابانک امروز با بیشینه دمای ۴۳ درجه سلسیوس بالای صفر گرمترین نقطه استان است، کمینه دما در این ایستگاه به ۲۹ درجه سلسیوس بالای صفر می رسد.
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