به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سلیمانی رئیس ستاد اربعین استان کرمانشاه و معاون استاندار کرمانشاه، در نشست ستاد اربعین که ظهر شنبه در پایانه مرزی خسروی برگزار شد، اظهار کرد: مرز خسروی در سرزمینی قرار گرفته که وجب به وجب آن با فرهنگ ایثار، مقاومت و شهادت پیوند خورده و شهرستان قصرشیرین که در دوران دفاع مقدس نخستین خاکریز دفاع از ارزش‌های ایران اسلامی بود، امروز به سنگر خدمت‌رسانی به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) تبدیل شده است.



وی با اشاره به ظرفیت‌های مرز خسروی افزود: این مرز با پیشینه تاریخی ارزشمند، امروز به لطف امنیت پایدار، امکانات مناسب و زیرساخت‌های رفاهی ایجاد شده، در شمار بهترین، ایمن‌ترین و راحت‌ترین مرزهای کشور برای تردد زائران اربعین قرار دارد و شرایط مطلوبی برای عزیمت عاشقان سیدالشهدا (ع) به عتبات عالیات فراهم شده است.



رئیس ستاد اربعین استان کرمانشاه با بیان اینکه مهم‌ترین سرمایه استان در میزبانی از زائران، مردم کرمانشاه هستند، تصریح کرد: آنچه خدمت‌رسانی به زائران را در این استان ماندگار کرده، تنها برخورداری از زیرساخت‌های مناسب نیست، بلکه فرهنگ ریشه‌دار مهمان‌نوازی مردم کرمانشاه است که همواره خدمت به زائران را افتخاری بزرگ برای خود دانسته‌اند.



سلیمانی ادامه داد: مردم این دیار که خود از تبار ایثارگران و شهیدان هستند، با تمام توان در خدمت زائران اربعین قرار دارند و همین روحیه همدلی، مودت و همراهی، مهم‌ترین پشتوانه امنیت، آرامش و ارائه خدمات شایسته در مرز خسروی به شمار می‌رود.



وی با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام شده برای اربعین امسال، گفت: ستاد اربعین استان کرمانشاه با هدایت استاندار و مشارکت همه دستگاه‌های اجرایی و کمیته‌های تخصصی، تمام ظرفیت‌های خود را برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم اربعین به کار گرفته است.



رئیس ستاد اربعین استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: امیدواریم با هم‌افزایی، هماهنگی و همکاری همه مجموعه‌های مسئول، امسال نیز حماسه بزرگ اربعین با سهولت، نظم و کیفیت مطلوب برگزار شود و زمینه ارتقای هرچه بیشتر خدمات‌رسانی به زائران حسینی در مرز خسروی فراهم شود.