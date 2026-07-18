رهاسازی یک میلیون ۲۰۰ هزار قطعه بچه ماهی سفید در رودخانه مرزی آستارا

میر آرمان واعظی در حاشیه عملیات رهاسازی بچهماهی سفید در رودخانه مرزی آستارا چای در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این بچهماهیها با وزن متوسط یک گرم در کارگاه شهید انصاری رشت تکثیر و پرورش یافته و با استفاده از کامیونهای حامل تانکرهای ویژه حمل آب به آستارا منتقل شدهاند که گامی مؤثر در بازسازی ذخایر طبیعی ماهیان مهاجر است.
رئیس اداره شیلات آستارا با بیان اینکه حفظ ذخایر طبیعی بدون مشارکت مردم امکانپذیر نیست، گفت: از اهالی و بهرهبرداران رودخانه مرزی آستارا انتظار داریم با پرهیز از صید بیرویه و رعایت قوانین صید، ما را در حفاظت از این سرمایه ارزشمند یاری کنند. هرگونه برداشت غیرمجاز در فصل مهاجرت، آسیب جدی به روند احیای ذخایر وارد میکند.
وی همچنین با اشاره به اجرای مرحله نخست این طرح در هفتههای گذشته افزود: پیش از این، یک میلیون و ۲۰۰ هزار قطعه بچهماهی سفید در رودخانه چلوند رهاسازی شد و با احتساب مرحله امروز، مجموع رهاسازیها در شهرستان آستارا به دو میلیون و چهارصد هزار قطعه رسیده است.
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