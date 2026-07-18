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۲۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۶:۴۶

حل چالش‌های تربیتی نیازمند همکاری همه دستگاه‌ها است

حل چالش‌های تربیتی نیازمند همکاری همه دستگاه‌ها است

بهنمیر - مدیرکل آموزش و پرورش مازندران با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی در حوزه تعلیم و تربیت گفت: حل مسائل اجتماعی دانش‌آموزان بدون مشارکت همه نهادها امکان‌پذیر نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون کلبادی‌نژاد بعدازظهر شنبه در دومین نشست تخصصی «میز نماد» (نظام مراقبت اجتماعی دانش‌آموزان) با اشاره به اهمیت هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی اظهار کرد: حل نظام مسائل و چالش‌های حوزه تعلیم و تربیت نیازمند عزم جمعی و همکاری همه دستگاه‌های اجرایی و شرکای آموزشی است.

کلبادی‌نژاد با تأکید بر نگاه ظرفیت‌محور به مدارس افزود: نباید تنها به مشکلات و آسیب‌ها توجه کرد، بلکه مدارس از ظرفیت‌های ارزشمند انسانی برخوردارند و دانش‌آموزان سرمایه‌های اصلی جامعه هستند که با مشارکت فعال می‌توانند در توسعه منطقه نقش‌آفرین باشند.

وی با تشریح مفهوم نشاط اجتماعی در مدارس گفت: نشاط اجتماعی تنها به برنامه‌های تفریحی محدود نمی‌شود، بلکه پاسخگویی به نیازهای فرهنگی، هنری، قرآنی، ورزشی، اجتماعی و سیاسی دانش‌آموزان را نیز دربر می‌گیرد و تحقق آن مستلزم همکاری و همدلی همه نهادهای مسئول است.

وی گفت: نشست بهنمیر دومین مرحله اجرای طرح «میز نماد» در مناطق هدف استان پس از منطقه بلده است. این برنامه با رویکردی کارگاهی، نیازسنجی، آموزش مهارت‌های فردی و اجتماعی و تقویت همکاری میان مدرسه، خانواده و دستگاه‌های اجرایی را دنبال می‌کند تا زمینه کاهش آسیب‌های اجتماعی و ارتقای سلامت روان دانش‌آموزان فراهم شود.

کد مطلب 6891593

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