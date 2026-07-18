به گزارش خبرنگار مهر، فریدون کلبادی‌نژاد بعدازظهر شنبه در دومین نشست تخصصی «میز نماد» (نظام مراقبت اجتماعی دانش‌آموزان) با اشاره به اهمیت هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی اظهار کرد: حل نظام مسائل و چالش‌های حوزه تعلیم و تربیت نیازمند عزم جمعی و همکاری همه دستگاه‌های اجرایی و شرکای آموزشی است.

کلبادی‌نژاد با تأکید بر نگاه ظرفیت‌محور به مدارس افزود: نباید تنها به مشکلات و آسیب‌ها توجه کرد، بلکه مدارس از ظرفیت‌های ارزشمند انسانی برخوردارند و دانش‌آموزان سرمایه‌های اصلی جامعه هستند که با مشارکت فعال می‌توانند در توسعه منطقه نقش‌آفرین باشند.

وی با تشریح مفهوم نشاط اجتماعی در مدارس گفت: نشاط اجتماعی تنها به برنامه‌های تفریحی محدود نمی‌شود، بلکه پاسخگویی به نیازهای فرهنگی، هنری، قرآنی، ورزشی، اجتماعی و سیاسی دانش‌آموزان را نیز دربر می‌گیرد و تحقق آن مستلزم همکاری و همدلی همه نهادهای مسئول است.

وی گفت: نشست بهنمیر دومین مرحله اجرای طرح «میز نماد» در مناطق هدف استان پس از منطقه بلده است. این برنامه با رویکردی کارگاهی، نیازسنجی، آموزش مهارت‌های فردی و اجتماعی و تقویت همکاری میان مدرسه، خانواده و دستگاه‌های اجرایی را دنبال می‌کند تا زمینه کاهش آسیب‌های اجتماعی و ارتقای سلامت روان دانش‌آموزان فراهم شود.