۲ آبان ۱۳۹۷، ۱۲:۱۴

رئیس آموزش و پرورش گرگان:

طرح «نماد» در ۳۳ مدرسه گرگان اجرا می شود

طرح «نماد» در ۳۳ مدرسه گرگان اجرا می شود

گرگان- رئیس آموزش و پرورش شهرستان گرگان گفت: طرح نظام مراقبت های اجتماعی دانش آموزان که به اختصار طرح «نماد» نامیده می شود امسال در ۳۳ مدرسه گرگان اجرا خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر بهجت تربتی نژاد، ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: طرح نظام مراقبت های اجتماعی دانش آموزان که به اختصار «طرح نماد» نامیده می شود، مجموعه ای نظام یافته از خدمات و برنامه ها شامل غربالگری آموزش، توانمندسازی و حمایت های روانی و اجتماعی به منظور مراقبت دانش آموزان در برابر رفتارهای پرخطر از طریق مداخله به موقع و موثر است

وی افزود: اهداف کلی این طرح تأمین و ارتقاء مراقبت های اجتماعی از دانش آموزان مدارس با رویکرد توانمندسازی مدرسه محور در کنار ایجاد نظام شناسایی دانش آموزان آسیب پذیر و آسیب دیده و همچنین طراحی و توسعه مداخلات مؤثر حمایتی و استقرار نظام ارجاع مناسب است.

تربتی نژاد با بیان این که در طرح نماد ۹ دستگاه اجرایی مشارکت دارند، ادامه داد: این طرح از سال ۹۵-۹۴ آغاز شده و امسال در ۳۳ مدرسه گرگان، ۱۰ هزار و ۷۰۰ دانش آموز را تحت پوشش قرار خواهد داد.

طبق گفته رئیس آموزش و پرورش شهرستان گرگان این طرح در سال آتی در همه مدارس شهرستان اجرا خواهد شد.

تربتی نژاد همچنین خواستار مشارکت فعال سایر اعضا در تحقق اهداف این طرح شد.

