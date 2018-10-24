طرح «نماد» در ۳۳ مدرسه گرگان اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر بهجت تربتی نژاد، ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: طرح نظام مراقبت های اجتماعی دانش آموزان که به اختصار «طرح نماد» نامیده می شود، مجموعه ای نظام یافته از خدمات و برنامه ها شامل غربالگری آموزش، توانمندسازی و حمایت های روانی و اجتماعی به منظور مراقبت دانش آموزان در برابر رفتارهای پرخطر از طریق مداخله به موقع و موثر است
وی افزود: اهداف کلی این طرح تأمین و ارتقاء مراقبت های اجتماعی از دانش آموزان مدارس با رویکرد توانمندسازی مدرسه محور در کنار ایجاد نظام شناسایی دانش آموزان آسیب پذیر و آسیب دیده و همچنین طراحی و توسعه مداخلات مؤثر حمایتی و استقرار نظام ارجاع مناسب است.
تربتی نژاد با بیان این که در طرح نماد ۹ دستگاه اجرایی مشارکت دارند، ادامه داد: این طرح از سال ۹۵-۹۴ آغاز شده و امسال در ۳۳ مدرسه گرگان، ۱۰ هزار و ۷۰۰ دانش آموز را تحت پوشش قرار خواهد داد.
طبق گفته رئیس آموزش و پرورش شهرستان گرگان این طرح در سال آتی در همه مدارس شهرستان اجرا خواهد شد.
تربتی نژاد همچنین خواستار مشارکت فعال سایر اعضا در تحقق اهداف این طرح شد.
