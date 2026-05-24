علی سالاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بررسیهای انجام شده درباره احتمال شیوع تب برفکی در منطقه حفاظت شده کرکس نطنز، اظهار کرد: ۲ مورد مشکوک به تب برفکی در گلههای دام اهلی عشایر کوچ رو مشاهده شد که با همکاری دامپزشکی شهرستان مشخص شد که پیش تر واکسن دریافت کرده بودند.
وی با بیان اینکه تا این لحظه مورد مشکوک به تب برفکی در حیات وحش منطقه حفاظت شده کرکس نبوده است، خاطرنشان کرد: برای اینکه این بیماری بین حیات وحش منطقه کرکس شیوع پیدا نکند در حال پایش منطقه هستیم.
رئیس اداره حفاظت محیطزیست شهرستان نطنز با اشاره به اینکه اکنون فصل کوچ و ییلاق عشایر است، افزود: عشایر در قسمتهایی از شهرستان و منطقه پروانه چرای دام دارند و هرسال در موسم کوچ از اوائل بهار تا اواخر تابستان در این منطقه ساکن میشوند.
سالاری با بیان اینکه دامهای عشایر در برابر تب برفکی واکسینه شدهاند، تصریح کرد: برای جلوگیری از ظهور و بروز بیماریهای دام در بین حیاتوحش کرکس، طی روزهای اخیر با همراهی دامپزشکی بازدید میدانی داشتیم و به عشایر توصیههای لازم ارائه شد؛ همچنین قرار است اموزش در محل برای عشایر برگزار شود که دامهای اهلی پایش می شوند و هم اینکه همکاران ما حیات وحش را رصد می کنند که در منطقه کرکس شاهد بروز مشکل نباشیم.
وی افزود: هوشیاری و حضور مستمر محیطبانان در منطقه حفاظتشده کرکس موجب شده هرگونه مورد مشکوک به سرعت شناسایی و به دستگاههای مرتبط اطلاعرسانی شود تا اقدامات لازم در کوتاهترین زمان ممکن انجام گیرد.
رئیس اداره حفاظت محیطزیست نطنز همچنین بر تداوم همکاری میان اداره محیط زیست و شبکه دامپزشکی تأکید کرد و گفت: این تعامل و هماهنگی نقش مؤثری در پیشگیری از شیوع بیماریها و حفاظت از تنوع زیستی ارزشمند منطقه حفاظتشده کرکس دارد.
به گزارش مهر، منطقه حفاظتشده کرکس واقع در نزدیکی نطنز در استان اصفهان، با وسعتی حدود ۱۱۴ هزار هکتار، زیستگاه گونههای متنوعی از جمله پلنگ، کل و بز، قوچ و میش، گراز، گرگ و پرندگان شکاری مانند عقاب شاهی است.
نظر شما