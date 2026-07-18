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۲۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۴

غریب‌آبادی: درحال مذاکره بودیم و آمریکایی‌ها تعهداتشان را نقض کردند

غریب‌آبادی: درحال مذاکره بودیم و آمریکایی‌ها تعهداتشان را نقض کردند

معاون حقوقی و بین‌الملل وزارت امور خارجه گفت: آمریکایی‌ها در نقض تعهدات خودشان تحت یادداشت تفاهم دست به اقدامات متجاوزکارانه زدند.

به گزارش خبرنگار مهر، کاظم غریب آبادی اظهار داشت: ما در مذاکره بودیم و متاسفانه خود آمریکایی ها در نقض تعهدات خودشان تحت یادداشت تفاهم دست به این اقدامات متجاوزکارانه زدند.

غریب آبادی در ادامه افزود: آن چیزی که الان ما مواجه هستیم دفاع از کشور به صورت قاطعانه است و آمریکایی‌ها این بار هم تاکنون پاسخ خودشان را گرفتند که این اقدامات متجاوزانه راه به جایی نمی‌رساند.

معاون وزیر خارجه کشورمان افزود: در واقع اگر آمریکایی ها عاقل باشند، باید راهکارهای دیگری را انتخاب بکنند اما برای ما الان راهکاری که مقابل مان است، دفاع قاطعانه از کشورمان است و پاسخ دادن به متجاوزان .
غریب آبادی همچنین اظهار داشت: ببینید عملاً آمریکا تمام تعهدات خودش را زیر پا گذاشته و همه را متوقف کرده و ما هم تحت آن یادداشت تفاهمی که در واقع به نام یادداشت تفاهم اسلام آباد بود، همه تعهدات خودمان را متوقف کردیم و در واقع در حال اجرای تعهدات نیستیم.

معاون وزیر خارجه ایران همچنین افزود: الان خبر جدیدی نداریم به جز اینکه ما مشغول دفاع از کشورمان هستیم.

کد مطلب 6891613
نفیسه عبدالهی

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    نظرات

    • IR ۱۶:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
      2 0
      پاسخ
      غریب جان اتفاقا اونا عاقل‌اند و تفاهم و مذاکره و... برای اونا یک برنامه هست پس بهتره وقفه‌های تفاهم مذاکره آتش‌بس و... را تبدیل به فرصت کنید یا از دلش چیزی برای آشتی دربیارید و یا در پی تجدید قوا باشید

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