رسالت فرهنگی و هویتی بنیاد شهید، پاسداشت فرهنگ ایثار و شهادت است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایثار، حجتالاسلام والمسلمین موسویمقدم، نماینده ولیفقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران، در نشست هماهنگی برنامههای بنیاد شهید برای مراسم اربعین حسینی، که صبح امروز شنبه ۲۷ تیرماه برگزار شد، با اشاره به ضرورت انسجام در برنامههای این نهاد اظهار کرد: حضور بنیاد شهید در اربعین باید بر اساس یک ساختار مشخص، سازماندهی دقیق، مدیریت واحد و تقسیم کار روشن شکل بگیرد تا بتوان از همه ظرفیتهای موجود به بهترین نحو استفاده کرد.
وی با بیان اینکه بنیاد شهید و امور ایثارگران از ظرفیتهای گسترده مردمی و تشکیلاتی برخوردار است، افزود: تشکلهای مختلف ایثارگری، انجمنهای جانبازان، آزادگان، خانوادههای معظم شهدا و دیگر مجموعههای وابسته به بنیاد، هر یک ظرفیت ارزشمندی برای اجرای برنامههای فرهنگی در اربعین هستند و باید این توانمندیها در قالب یک حرکت هماهنگ و هدفمند به میدان آورده شوند.
نماینده ولیفقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران با اشاره به امکانات و زیرساختهای موجود در این نهاد گفت: مجموعه بنیاد طی سالهای گذشته ظرفیتها و تجربیات ارزشمندی در حوزه فرهنگی، خدماتی و مردمی کسب کرده است که باید در اربعین امسال با انسجام بیشتری به کار گرفته شود و ثمره فعالیتهای انجامشده در این مدت، در بزرگترین اجتماع جهان اسلام به نمایش گذاشته شود.
موسویمقدم با اشاره به برخی چالشهای پیشروی اجرای برنامههای اربعین تصریح کرد: یکی از موضوعات مهم، تأمین مکان مناسب برای استقرار و برپایی «موکب سلام شهید» بهعنوان موکب محوری بنیاد شهید و امور ایثارگران است. این موکب باید به مرکزی برای اجرای برنامههای فرهنگی، معرفی فرهنگ ایثار و شهادت و انعکاس دستاوردهای بنیاد تبدیل شود. مجموعه فعالیتهایی که بنیاد شهید در ماههای اخیر در حوزه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت انجام داده است، باید در فضای اربعین بهصورت شایسته معرفی و بازتاب داده شود تا زائران ایرانی و غیرایرانی با خدمات، ظرفیتها و فعالیتهای این نهاد آشنا شوند.
نماینده ولیفقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران از برنامهریزی برای برگزاری چند همایش فرهنگی در ایام اربعین خبر داد و گفت: برای نخستینبار برگزاری چند همایش با محوریت فرهنگ ایثار، مقاومت و شهادت در دستور کار قرار گرفته است و تلاش میکنیم این برنامهها با محتوایی غنی و اثرگذار برگزار شوند.
وی با تأکید بر اینکه تولید محتوا باید در اختیار بنیاد شهید باشد، اظهار داشت: بنیاد شهید به دلیل مأموریت تخصصی خود در حوزه ایثار و شهادت، باید مسئولیت تولید محتوای فرهنگی و معرفتی این برنامهها را بر عهده داشته باشد و در مقابل، اجرای میدانی و مدیریت عملیاتی برنامهها با همکاری و هماهنگی مسئولان موکبها انجام شود تا از همه ظرفیتهای موجود به شکل مطلوب استفاده شود.
موسویمقدم با اشاره به رویکرد بینالمللی برنامههای اربعین افزود: برای بازتاب گسترده پیام فرهنگ ایثار و شهادت در سطح جهان، برگزاری سه همایش بزرگ بینالمللی در دستور کار قرار گرفته است. این همایشها باید بهگونهای طراحی شوند که مخاطبان اصلی آنها زائران و اندیشمندان کشورهای مختلف باشند و بتوانند پیام انقلاب اسلامی، فرهنگ عاشورا و مکتب شهدا را به افکار عمومی جهان منتقل کنند. موفقیت برنامههای اربعین نیازمند همافزایی و همکاری همه مجموعههای فعال در این عرصه است. بنیاد شهید باید با استفاده از ظرفیت سایر موکبها و دستگاههای همکار، مأموریت فرهنگی خود را پیش ببرد.
نماینده ولیفقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران در پایان با تأکید بر اینکه رویکرد اصلی بنیاد در اربعین باید فرهنگی و تبیینی باشد، خاطرنشان کرد: آنچه بنیاد شهید را از سایر مجموعهها متمایز میکند، رسالت فرهنگی و هویتی آن در پاسداشت فرهنگ ایثار و شهادت است. از این رو، باید تمرکز اصلی بر تولید محتوای فاخر، روایتگری، معرفی شهدا، تبیین فرهنگ مقاومت و برگزاری برنامههای فرهنگی اثرگذار باشد تا حضوری مؤثر، ماندگار و در شأن جامعه ایثارگری در راهپیمایی عظیم اربعین رقم بخورد.
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