به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایثار، سیدرضا حسینی مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان خوزستان گفت: پس از ابلاغ شیوهنامه فعالیت موکبها از سوی معاونت فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران، نخستین جلسه رسمی ستاد اربعین بنیاد شهید استان خوزستان با حضور نماینده ولیفقیه در بنیاد شهید استان، معاونان فرهنگی، توسعه، درمان و تعاون، روسای ادارات مرتبط و روسای بنیادهای شهید مناطق یک و دو اهواز برگزار شد.
وی افزود: در این جلسه کمیتههای تخصصی بر اساس شیوهنامه ابلاغی تشکیل و مسئولان پیگیری، نظارت و بازرسی مشخص شدند. همچنین برای اجرای برنامههای خدماتی و فرهنگی، غرفههای مختلفی در نظر گرفته شد و فعالیت موکبهای بنیاد از پنجشنبه شب در مرز چذابه آغاز شد.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان خوزستان ادامه داد: در مجموع حدود ۵۸ موکب در استان خوزستان با مشارکت خانوادههای معظم شهدا، جانبازان و ایثارگران فعالیت دارند که با حمایت بنیاد شهید در حال خدمترسانی به زائران اربعین هستند.
حسینی با اشاره به فعالیت موکبهای بنیاد در دو مرز شلمچه و چذابه گفت: با توجه به شرایط امنیتی ایجادشده در مرز شلمچه، فعالیتهای فرهنگی در این مرز فعلاً متوقف شده و در حال حاضر تمرکز بر ارائه خدمات است، اما در مرز چذابه برنامههای فرهنگی بنیاد با جدیت دنبال میشود.
وی افزود: در مرز چذابه برنامههای فرهنگی متنوعی از جمله روایتگری، معرفی تولیدات بنیاد، معرفی شهدای جنگ رمضان، شهدای جنگ ۱۲ روزه و شهدای شاخص و محوری استان خوزستان در دستور کار قرار دارد. همچنین برنامههایی در زمینه معرفی و تبیین سخنان رهبر شهید با استفاده از ظرفیتهای تصویری و سمعی و بصری و نیز ارائه محصولات و بستههای فرهنگی بنیاد پیشبینی شده است.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان خوزستان با اشاره به رویکرد اصلی فعالیت موکبها اظهار کرد: رویکرد بنیاد در این برنامهها، خدمترسانی به جامعه ایثارگری و زائران حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و در کنار آن معرفی ظرفیتها و مأموریتهای بنیاد شهید در زمینه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت است.
حسینی گفت: بنیاد شهید یک سازمان خدمترسان به جامعه ایثارگری است و اولویت اصلی ما ارائه خدمات به جامعه هدف است، اما در کنار این مأموریت، تلاش میکنیم با بهرهگیری از ظرفیت موکبها، فرهنگ ایثار و شهادت را نیز در جامعه اسلامی ترویج کنیم.
وی درباره خدمات ویژه به خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران افزود: بر اساس شیوهنامه ابلاغی، غرفههای بیمه دی و بانک دی در موکبهای پیشبینیشده مستقر خواهند شد. همچنین برای جانبازان و زائران ویلچری، فضای مناسبی برای استراحت در نظر گرفته شده و در صورت بروز مشکل برای ویلچر یا نیاز به خدمات درمانی، واحد درمان بنیاد و بیمه دی در کنار آنان خواهند بود.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان خوزستان ادامه داد: کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستانهای دشت آزادگان و هویزه و همچنین نیروهای ستادی بنیاد در محل موکبها حضور دارند و خدمات مورد نیاز جامعه ایثارگری را ارائه میکنند.
حسینی با اشاره به نقش تشکلهای ایثارگری در برپایی موکبها گفت: بخش قابل توجهی از ۵۸ موکب فعال در استان با مشارکت تشکلهای ایثارگری، جانبازان، فرزندان شهدا و آزادگان برپا شده است. بهویژه آزادگان در این زمینه مشارکت چشمگیری دارند و همچون سالهای گذشته در مرزهای چذابه و شلمچه فعالیت میکنند.
وی افزود: روایتگری و معرفی شهدا از دیگر برنامههای مهم این موکبهاست و تلاش داریم خانوادههای معظم شهدا بهویژه خانواده شهدای جنگ رمضان و شهدای جنگ ۱۲ روزه در این برنامهها حضور داشته باشند و با روایتگری از سوی والدین و همسران شهدا، مردم و زائران را با سیره و مجاهدتهای این شهیدان آشنا کنند.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان خوزستان درباره تفاوت فعالیتهای امسال با سال گذشته اظهار کرد: سال گذشته شرایط امنیتی فعلی را نداشتیم و طبیعی بود که امسال انتظار داشته باشیم فعالیتها از نظر کیفیت و کمیت توسعه پیدا کند، اما با توجه به شرایط موجود و محدودیتهای امنیتی در مرز شلمچه، بخشی از برنامههای فرهنگی در این مرز متوقف شده است.
حسینی ادامه داد: با وجود این محدودیتها، تلاش میکنیم کیفیت فعالیتهای فرهنگی در مرز چذابه نسبت به سال گذشته ارتقا پیدا کند. اجرای تئاتر خیابانی، روایتگری، معرفی شهدا از زبان خانوادههای آنان و حضور خانوادههای معظم شهدا به دعوت بنیاد در غرفههای فرهنگی از جمله برنامههایی است که در این مرز دنبال خواهد شد.
وی با اشاره به هماهنگیهای انجامشده با دستگاههای مرتبط گفت: بنیاد شهید و امور ایثارگران استان خوزستان در راستای برگزاری برنامههای اربعین با سازمان منطقه آزاد اروند، استانداری خوزستان، ستاد اربعین و فرمانداری دشت آزادگان هماهنگیهای لازم را انجام داده است.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان خوزستان افزود: همچنین روسای بنیاد شهید شهرستانهای دشت آزادگان و هویزه و مجموعه فرهنگی بنیاد در جلسات و هماهنگیهای مربوط به فعالیت موکبها حضور داشتهاند و برای استقرار غرفهها و تأمین فضاهای مورد نیاز با مجموعههای مرتبط همکاری و تعامل مناسبی صورت گرفته است.
حسینی درباره حضور پزشکان و متخصصان در موکبها نیز گفت: بخش خدمات درمانی موکبها به معاونت درمان بنیاد واگذار شده و بر اساس ضرورت و نیاز، پزشکان متخصص در این بخش حضور خواهند داشت تا خدمات مورد نیاز زائران و جامعه ایثارگری ارائه شود.
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