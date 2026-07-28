آموزش بیش از ۳ هزار راوی ایثار و شهادت در سراسر کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایثار، تشکل «پیامآوران ایثار» با هدف آموزش و توانمندسازی راویان ایثار و شهادت و بهرهگیری از ظرفیت جامعه هدف بنیاد شهید و امور ایثارگران، فعالیت خود را از سال ۱۳۹۰ آغاز کرده و امروز با آموزش بیش از ۳ هزار راوی در سراسر کشور و حضور نمایندگان در ۳۲ استان، یکی از مجموعههای فعال در حوزه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت به شمار میرود. حمید اعتماد، جانباز ۷۰ درصد و رئیس هیئتمدیره این تشکل، معتقد است استفاده از ظرفیت اجتماعی و مقبولیت خانوادههای شهدا، جانبازان و آزادگان میتواند نقش مؤثری در جهاد تبیین و انتقال مفاهیم ایثار و شهادت به نسلهای جدید داشته باشد.
حمید اعتماد، کارشناس مسئول اداره پیامآوران ایثار و رئیس هیئتمدیره تشکل پیامآوران ایثار، در تشریح فعالیتهای این مجموعه اظهار کرد: تشکل پیامآوران ایثار یک مجموعه مردمنهاد است که در کنار اداره پیامآوران ایثار در مجموعه معاونت فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران فعالیت میکند.
وی افزود: با توجه به اینکه خودم جانباز ۷۰ درصد از ناحیه چشم هستم و در مقطعی مسئولیت اداره پیامآوران ایثار را برعهده داشتم، تلاش کردیم فعالیتهای اداری و تشکلی را در کنار یکدیگر قرار دهیم تا بتوانیم با ظرفیت بیشتری در حوزه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت فعالیت کنیم.
اعتماد با بیان اینکه محور اصلی فعالیت این تشکل، آموزش راویان از میان جامعه هدف است، گفت: دختران شهدا، همسران شهدا، پدران شهدا، جانبازان و آزادگان از جمله افرادی هستند که در دورههای آموزشی ما حضور داشتهاند و پس از آموزش، در مدارس، دانشگاهها، اردوهای راهیان نور و برنامههای مختلف فرهنگی و اجتماعی به روایتگری میپردازند.
آموزش، برند اصلی «پیامآوران ایثار»
رئیس هیئتمدیره تشکل پیامآوران ایثار، آموزش را مهمترین شاخصه این مجموعه دانست و گفت: برند و نقطه قوت کار ما، آموزش است. ما از سال ۱۳۹۰ آموزش راویان را به صورت استان به استان آغاز کردیم و دورههای مقدماتی و تکمیلی برگزار شد.
وی ادامه داد: در این فرآیند، افراد آموزش میبینند، مورد ارزیابی و آزمون قرار میگیرند و برای افرادی که در سطح مطلوب قرار دارند، کارنامه صادر میشود. سپس راویان برتر، کارت پیامآوران ایثار دریافت میکنند و میتوانند در برنامههای مختلف روایتگری حضور پیدا کنند.
اعتماد افزود: امروز یک بانک اطلاعاتی از راویان داریم که در آن مشخصات افراد، استان محل فعالیت، نوع ایثارگری، سوابق آموزشی، دورههای گذراندهشده و سایر اطلاعات مورد نیاز ثبت شده است و بر اساس همین اطلاعات میتوانیم راوی مناسب را برای برنامههای مختلف انتخاب و اعزام کنیم.
حضور نمایندگان «پیامآوران ایثار» در ۳۲ استان
وی با اشاره به ساختار استانی این تشکل گفت: در ۳۲ استان کشور دفتر نمایندگی داریم و برای هر استان، رئیس و نایبرئیس بومی انتخاب شده است. این افراد پس از گذراندن دورههای آموزشی و موفقیت در آزمونها، مسئولیت فعالیتهای تشکل در استان خود را برعهده میگیرند.
رئیس هیئتمدیره تشکل پیامآوران ایثار تأکید کرد: این افراد نه پست اداری را اشغال کردهاند و نه حقوقی دریافت میکنند؛ بلکه با انگیزه شخصی و برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت فعالیت دارند. البته برای فعالیت آنها در استانها، در چارچوب ساختار مربوط، احکام لازم صادر شده و از ظرفیت آنها برای اعزام راویان استفاده میشود.
اعتماد گفت: راویان پس از اعزام، گزارش فعالیتهای خود را به صورت مستند و تصویری ارائه میکنند و این گزارشها در سامانه و سیستم داخلی تشکل ثبت و پیگیری میشود.
پیام رهبر انقلاب؛ نقطه عطف فعالیت «پیامآوران ایثار»
وی با اشاره به برگزاری اجلاسیه ۳ هزار راوی در سال ۱۴۰۰ اظهار کرد: یکی از اتفاقات مهم برای تشکل پیامآوران ایثار، دریافت پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی در ارتباط با این مجموعه بود. ما این پیام را در جریان برگزاری اجلاسیه ۳ هزار راوی دریافت کردیم و برای ما یک افتخار بزرگ و نقطه عطف محسوب میشود.
اعتماد افزود: به اعتقاد من، یکی از دلایل این توجه، مردمی بودن این مجموعه است. تشکل ما در عین ارتباط با ساختار اداری، ماهیت مردمنهاد دارد و توانسته است ظرفیت جامعه هدف را در یک مجموعه منسجم به کار بگیرد.
وی ادامه داد: امروز اگرچه یک مجموعه اداری ممکن است با محدودیتهایی در چارچوب بخشنامهها و ساختارهای اداری مواجه باشد، اما ظرفیت تشکلهای مردمنهاد میتواند بخشی از این محدودیتها را پوشش دهد. من به عنوان یک جانباز نابینا شاید یک نفر از مجموعه پرسنلی باشم، اما وقتی بتوانم بیش از ۳ هزار راوی را آموزش دهم، این یعنی استفاده از یک ظرفیت اجتماعی گسترده.
مقبولیت اجتماعی؛ مهمترین سرمایه راویان ایثار
اعتماد با تأکید بر نقش جامعه هدف در جهاد تبیین اظهار کرد: یکی از مهمترین ویژگیهای راویان ما، مقبولیت اجتماعی آنهاست. وقتی یک جانباز، آزاده، فرزند شهید یا همسر شهید وارد مدرسه یا دانشگاه میشود و درباره ایثار و شهادت صحبت میکند، مخاطب ارتباط متفاوتی با او برقرار میکند.
وی گفت: بارها شاهد بودهایم که دانشآموزان و مخاطبان درخواست کردهاند یک راوی جانباز یا آزاده دوباره برای آنها برنامه اجرا کند. این نشان میدهد که تجربه زیسته جامعه هدف، یک سرمایه مهم برای جهاد تبیین است.
رئیس هیئتمدیره تشکل پیامآوران ایثار افزود: امروز جانبازی که با ویلچر در برنامهها حضور پیدا میکند، جانبازی که با عصا و با وجود نابینایی روایتگری میکند یا آزادهای که سالها اسارت را تجربه کرده است، بدون نیاز به اثبات خود، از مقبولیت لازم برای انتقال پیام برخوردار است. این ظرفیت باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
استفاده از ظرفیت تشکلها در فعالیتهای فرهنگی و اجرایی
اعتماد با اشاره به دیدار اخیر مسئولان بنیاد شهید و امور ایثارگران با اعضای تشکل پیامآوران ایثار گفت: در این دیدار تلاش کردیم بخشی از ظرفیتهای تشکل را معرفی کنیم و بر استفاده بیشتر از ظرفیت تشکلهای ایثارگری در فعالیتهای اجرایی و فرهنگی تأکید شد.
وی افزود: معتقدم تشکلهایی که از دل جامعه ایثارگری شکل گرفتهاند، ظرفیتهای بسیار خوبی دارند. تشکلهای فرزندان شهدا، جانبازان، آزادگان و سایر گروههای ایثارگری به دلیل برخورداری از تجربه و هویت اجتماعی، میتوانند در حوزههای مختلف فرهنگی، ترویجی و جهاد تبیین نقشآفرینی کنند.
اعتماد با اشاره به یکی از اعضای تشکل که از آزادگان و جانبازان ۷۰ درصد است و به سه زبان انگلیسی، عربی و فرانسوی تسلط دارد، گفت: این افراد ظرفیتهای ارزشمندی هستند که میتوان از آنها در برنامههای بینالمللی و ارتباط با مهمانان خارجی استفاده کرد.
روایتگری بینالمللی در مرز شلمچه
وی از برنامهریزی برای حضور تیم بینالملل تشکل در مرز شلمچه خبر داد و اظهار کرد: در ایام اربعین، تیم برونمرزی ما متشکل از فرزندان شهدا، آزادگان و اعضای مسلط به زبانهای خارجی در مرز شلمچه حضور پیدا میکند.
اعتماد ادامه داد: در این برنامه، با توجه به حضور زائران و مهمانان خارجی از کشورهای مختلف، تلاش میکنیم با استفاده از زبانهای انگلیسی و عربی، درباره فرهنگ ایثار و شهادت و دفاع مقدس با آنها گفتوگو کنیم. همچنین با برپایی موکب و ارائه محصولات فرهنگی، سربند و هدایای مختلف، تلاش میکنیم پیام فرهنگ ایثار و مقاومت را به مخاطبان بینالمللی منتقل کنیم.
وی افزود: بخشی از وصیتنامههای شهدا نیز ترجمه شده و در اختیار مخاطبان قرار میگیرد. این فعالیتها را میتوان بخشی از جهاد تبیین در عرصه بینالمللی دانست.
آموزش نسل جدید راویان با عنوان «روایت پیشرفت»
رئیس هیئتمدیره تشکل پیامآوران ایثار در ادامه به برنامههای جدید این مجموعه اشاره کرد و گفت: با توجه به ضرورت توجه به نسل جوان، در سال ۱۴۰۳ طرح «روایت پیشرفت» را آغاز کردیم و حدود ۳۰۰ نفر از جوانان، دختران و پسران، از سراسر کشور در این دورهها حضور پیدا کردند.
وی افزود: این افراد عمدتاً در بازه سنی ۱۹ تا ۳۰ سال قرار دارند و از فرزندان جامعه ایثارگری هستند. هدف ما این است که در کنار روایت دفاع مقدس، نسل جدید را نیز با دستاوردها و پیشرفتهای کشور آشنا کنیم و روایتگری را به حوزههای جدید توسعه دهیم.
اعتماد ادامه داد: برای این افراد نیز دورههای تکمیلی و کارگاههای آموزشی پیشبینی کردهایم و از استادان برجسته برای تقویت مهارتهای آنها استفاده خواهیم کرد.
آموزش مخاطبشناسی؛ تجربهای تازه پس از جنگ ۱۲ روزه
وی با اشاره به تحولات اخیر و ضرورت بهروزرسانی آموزش راویان گفت: پس از جنگ ۱۲ روزه، یکی از موضوعاتی که بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفت، مسئله مخاطبشناسی بود. به همین دلیل، دورههای آموزشی جدیدی را طراحی کردهایم تا راویان بتوانند متناسب با شرایط و ویژگیهای مخاطبان، روایت مؤثرتری ارائه کنند.
اعتماد تأکید کرد: راوی امروز باید بداند با چه مخاطبی صحبت میکند، چه ادبیاتی را به کار ببرد و چگونه پیام خود را منتقل کند. بنابراین آموزشهای ما نیز باید متناسب با نیازهای روز جامعه بهروز شود.
وی افزود: در سال ۱۴۰۰ نیز یک دوره آموزشی حضوری ششروزه در تهران برگزار کردیم و راویان از سراسر کشور در این دوره حضور داشتند و مورد ارزیابی قرار گرفتند.
بیش از ۳ هزار راوی در شبکه «پیامآوران ایثار»
اعتماد در پایان با اشاره به آخرین آمار راویان این مجموعه گفت: در حال حاضر بیش از ۳ هزار راوی در شبکه پیامآوران ایثار آموزش دیدهاند و بانک اطلاعاتی این افراد نیز در اختیار مجموعه قرار دارد.
وی خاطرنشان کرد: تلاش ما این است که با آموزش مستمر، برگزاری دورههای مقدماتی و تکمیلی، شناسایی استعدادها و استفاده از ظرفیت جامعه هدف، شبکه راویان را تقویت کنیم و بتوانیم از ظرفیت جانبازان، آزادگان، خانوادههای شهدا و نسل جوان در مسیر ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و جهاد تبیین استفاده کنیم.
رئیس هیئتمدیره تشکل پیامآوران ایثار تأکید کرد: اعتقاد داریم اگر ظرفیت تشکلهای ایثارگری به درستی شناسایی و فعال شود، میتوان از این ظرفیت مردمی برای انجام بسیاری از فعالیتهای فرهنگی و ترویجی استفاده کرد؛ چراکه این افراد علاوه بر برخورداری از هویت و تجربه ارزشمند، در جامعه نیز از مقبولیت و پذیرش بالایی برخوردارند.
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