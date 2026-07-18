به گزارش خبرگزاری مهر، چهاردهمین دوره آیین بزرگترین سفره حضرت رقیه(س) به همت مجمع جهانی خادمان حضرت رقیه بنتالحسین(س)، روز یکشنبه ۲۸ تیرماه، مصادف با چهارم صفر، پس از اقامه نماز مغرب و عشا برگزار خواهد شد.
مراسم محوری این رویداد در شهر مقدس قم و در میدان آستانه برگزار میشود و همزمان شهرهای کربلا، نجف، کاظمین، سامرا، مشهد، تهران، تبریز، زنجان، اصفهان، کرج و صدها شهر و منطقه دیگر در ایران و کشورهای مختلف، میزبان سفره نمادین حضرت رقیه(س) خواهند بود.
آیین بزرگترین سفره حضرت رقیه(س) از برنامههای فرهنگی و مذهبی شاخص با محوریت کودکان است که با هدف ترویج فرهنگ محبت و ارادت به اهلبیت(ع)، گرامیداشت مظلومیت حضرت رقیه بنتالحسین(س) و تعمیق مفاهیم عاشورایی در نسل کودک برگزار میشود.
این مراسم در چهاردهمین سال برگزاری خود، با نیت تعجیل در فرج حضرت ولیعصر(عج)، بهصورت همزمان در بیش از ۶۰۰ نقطه ایران و جهان برگزار خواهد شد.
قم- همزمان با شب شهادت حضرت رقیه بنتالحسین(س)، چهاردهمین دوره آیین بزرگترین سفره حضرت رقیه(س) با حضور دختران سه تا هفت ساله، در بیش از ۶۰۰ نقطه ایران و جهان برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری مهر، چهاردهمین دوره آیین بزرگترین سفره حضرت رقیه(س) به همت مجمع جهانی خادمان حضرت رقیه بنتالحسین(س)، روز یکشنبه ۲۸ تیرماه، مصادف با چهارم صفر، پس از اقامه نماز مغرب و عشا برگزار خواهد شد.
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