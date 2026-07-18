ارائه خدمات مطلوب و همراهی با مردم در مناطق آسیب دیده

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن – هیبنا، علی خورسندیان در نشست ارزیابی عملکرد مدیریتهای شعب استانها و مناطق منتهی به پایان خردادماه ۱۴۰۵،ضمن گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید و شهدای جنگهای تحمیلی، بر تداوم اقدام و عمل در مسیر تحقق آرمانهای والای شهدا تأکید کرد و خدمترسانی به مردم را از مهمترین جلوههای این مسیر دانست.
مدیرعامل بانک مسکن در ارتباط مستقیم با مدیران شعب استانهای جنوبی کشور، از روحیه ایثار، مقاومت و مسئولیتپذیری کارکنان این مناطق قدردانی کرد و گفت: همکاران ما در استانهای جنوبی، در شرایطی دشوار و همزمان با تهاجم خصمانه و ناجوانمردانه دشمنان اسلام، با تعهد و همّت مثالزدنی، چرخه خدمترسانی به مردم را بدون وقفه حفظ کردهاند.
وی با تقدیر از تلاشهای کارکنان بانک در سراسر کشور به ویژه در استانهای هرمزگان، خوزستان، بوشهر و سیستان و بلوچستان افزود: همه ما در کنار مردم و همکاران عزیز جنوب کشور هستیم و روحیه مقاوم، جهادگر و مسئولانه آنان را ارج مینهیم و از همه ظرفیت ها در راستای خدمت رسانی بهره خواهیم برد.
خورسندیان با اشاره به عملکرد موفق بانک مسکن در حفظ پایداری خدمات و تداوم مشتریمداری در طول جنگ چهلروزه، تصریح کرد: استمرار ارائه خدمات بانکی و پیگیری مأموریتهای تخصصی بانک در حوزه تأمین مالی بخش مسکن، نشاندهنده تعهد و انسجام مجموعه بانک مسکن در خدمت به مردم است و این مسیر باید با همان غیرت و انگیزه گذشته ادامه یابد.
وی در این خصوص به طور ویژه به پرداخت جهادگونه وام ودیعه مسکن جنگ رمضان به آسیبدیدگان اشاره کرد و گفت: پرداخت بیش از ۲۶۰۰ فقره وام ودیعه مسکن به خانوادههای آسیبدیده از حملات خصمانه آمریکایی- صهیونیستی در فرایندی کمتر از سه روزه، اقدام افتخارآمیزی بود که به همت همکاران ما از اوایل امسال تاکنون و علیرغم شرایط جنگی کشور اتفاق افتاد.
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