به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد سبحانی در بازدید از مجتمع ICT استان با همراهی مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات و فرماندار اردبیل، اظهار کرد: اعتبارات لازم به این پروژه اختصاص یافته است.

وی بر تجهیز مجتمع ICT هم تاکید کرد و افزود: این مجتمع نقش اساسی و تاثیرگذاری در توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات استان خواهد داشت و بهره‌برداری از آن می‌تواند زمینه‌ساز ارائه خدمات بهتر و ارتقای ظرفیت‌های حوزه ارتباطات باشد.

فرماندار اردبیل نیز در حاشیه این بازدید بیان کرد: عملیات اجرایی مجتمع ICT هم‌اکنون از ۹۸ درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار است.

فرزاد قلندری با تاکید بر ضرورت تسهیل و تسریع در روند اجرایی این مجتمع، گفت: با برنامه‌ریزی انجام‌شده، تلاش می‌شود پروژه مذکور در هفته دولت امسال به بهره‌برداری برسد.