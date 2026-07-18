به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد سبحانی در بازدید از مجتمع ICT استان با همراهی مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات و فرماندار اردبیل، اظهار کرد: اعتبارات لازم به این پروژه اختصاص یافته است.
وی بر تجهیز مجتمع ICT هم تاکید کرد و افزود: این مجتمع نقش اساسی و تاثیرگذاری در توسعه زیرساختهای ارتباطی و فناوری اطلاعات استان خواهد داشت و بهرهبرداری از آن میتواند زمینهساز ارائه خدمات بهتر و ارتقای ظرفیتهای حوزه ارتباطات باشد.
فرماندار اردبیل نیز در حاشیه این بازدید بیان کرد: عملیات اجرایی مجتمع ICT هماکنون از ۹۸ درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار است.
فرزاد قلندری با تاکید بر ضرورت تسهیل و تسریع در روند اجرایی این مجتمع، گفت: با برنامهریزی انجامشده، تلاش میشود پروژه مذکور در هفته دولت امسال به بهرهبرداری برسد.
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