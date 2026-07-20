به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد قلندری در جلسه با مدیر آب و فاضلاب شهرستان اردبیل، مسائل و برنامههای مرتبط با تأمین آب پایدار و اجرای پروژههای زیرساختی این حوزه را مورد بررسی قرار داد.
وی با تأکید بر اهمیت تسریع در روند اجرای پروژههای آب در شهرستان اردبیل، افزود: تأمین آب شرب پایدار و ارتقای زیرساختهای مرتبط، از اولویتهای مهم مدیریت شهرستان است، و لازم است با هماهنگی دستگاههای اجرایی، موانع موجود در مسیر اجرای این پروژهها برطرف شود.
فرماندار اردبیل همچنین بر اختصاص اعتبارات لازم برای پیشبرد طرحهای حوزه آب و فاضلاب تأکید کرد و گفت: حمایت از پروژههای زیرساختی و خدماترسان، نقش مهمی در ارتقای کیفیت زندگی شهروندان و توسعه متوازن شهرستان دارد.
قلندری در ادامه با اشاره به ضرورت فرهنگسازی در زمینه مصرف بهینه آب، صرفهجویی در مصرف این نعمت حیاتی را یک ضرورت جدی دانست و افزود: با توجه به محدودیت منابع آبی، مدیریت صحیح مصرف و همراهی مردم در استفاده بهینه از آب، امری ضروری و اجتنابناپذیر است.
وی همچنین رسیدگی به تخلفات و انشعابات غیرمجاز را از دیگر محورهای مهم این جلسه عنوان کرد و خواستار تشدید نظارتها و برخورد قانونی با موارد تخلف شد.
فرماندار اردبیل ابراز امیدواری کرد با همافزایی میان دستگاههای اجرایی، تخصیص بهموقع اعتبارات و مشارکت مردم، روند اجرای پروژههای حوزه آب و فاضلاب در شهرستان با شتاب بیشتری ادامه یابد و زمینه برای ارائه خدمات مطلوبتر به شهروندان فراهم شود.
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