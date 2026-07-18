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۲۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۷:۴۰

بابایی: ۲۳ درصد متقاضیان نهضت ملی مسکن در یزد غیربومی هستند

بابایی: ۲۳ درصد متقاضیان نهضت ملی مسکن در یزد غیربومی هستند

یزد- استاندار یزد گفت: ۲۳ درصد از متقاضیان نهضت ملی مسکن در استان غیر بومی هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا بابایی در مراسم افتتاح و تحویل بیش از ۵ هزار واحد و قطعه زمین در قالب طرح نهضت ملی مسکن استان یزد با بیان اینکه یزد از استان‌های پیشتاز در نهضت ملی مسکن در کشور محسوب می‌شود، تصریح کرد: متاسفانه افزایش نرخ تورم در کشور باعث محدودیت منابع و تاخیر در اجرای طرح‌های نهضت ملی مسکن در استان شده است.

بابایی ادامه داد: با ابتکار صورت گرفته، واحدهای مسکونی در فازهای مختلف به صورت نیمه ساز، تدریجی و تکمیلی به متقاضیان واگذار و در سال جاری تعیین تکلیف خواهد شد.

وی با بیان اینکه استان یزد بار اشتغال و درمان بخشی از کشور را بر عهده دارد، گفت: بیش از ۲۳ درصد از متقاضیان نهضت ملی مسکن در استان غیر بومی هستند و با توجه به سرانه تخت بیمارستانی به ازای پذیرش بیماران از نقاط دیگر کشور، یزد سرانه لازم را دریافت نمی‌کند.

استاندار یزد با بیان اینکه ۱.۴ درصد از جمعیت کشور و ۲.۸ درصد از تولید ناخالص کشور مربوط به این استان است، عنوان کرد: در سال جاری ۵۳ همت از درآمدهای استان یزد به خزانه واریز خواهد شد، اما بودجه استان یزد تنها ۵ هزار میلیارد تومان است.

بابایی خاطرنشان کرد: امیدواریم وزیر راه و شهرسازی به عنوان عضو موثر در هیئت وزیران، حمایت از استان یزد در راستای افزایش اعتبارات استانی در بودجه کشور را بیش از پیش محقق کنند.

کد مطلب 6891724

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