به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله محمدرضا ناصری، در دیدار با فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، با اشاره به شرایط حساس کنونی کشور و ضرورت مدیریت جهادی در پیشبرد امور، اظهار داشت: رویکرد فعلی وزارت راه و شهرسازی در پرداختن به ابعاد مختلف پروژه‌ها، به‌ویژه در شرایط جنگی، جای تقدیر دارد.

وی با تأکید بر اهمیت پروژه‌های بزرگراهی استان، خواستار شتاب‌بخشی به روند تکمیل این مسیرها شد و افزود: توسعه زیرساخت‌های ریلی یزد نیز با توجه به نیازهای موجود، نیازمند توجه ویژه و بازنگری در برنامه‌هاست.

نماینده ولی‌فقیه در استان یزد، موقعیت جغرافیایی این استان به عنوان محور اصلی مواصلاتی کشور را یادآور شد و گفت: با توجه به حجم بالای تردد در محورهای مواصلاتی یزد، این استان با مشکلات خاصی در حوزه راه‌ها مواجه است که رفع آن‌ها نیازمند نگاهی ویژه از سوی مرکز است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به حوزه مسکن اشاره کرد و افزود: اقدامات انجام‌شده در حوزه نهضت ملی مسکن در یزد قابل قبول بوده، اما با توجه به مطالبات مردمی، تسریع در این روند و جدیت بیشتر برای خانه‌دار شدن مردم ضروری است.

آیت‌الله ناصری در پایان با اشاره به نیاز استان به فضای مناسب برای برگزاری اجتماعات و مراسم‌های بزرگ، خاطرنشان کرد: در این راستا برنامه‌ریزی‌هایی صورت گرفته است که تحقق آن مستلزم همکاری و حمایت‌های همه‌جانبه بخش های خصوصی و دولتی می‌باشد.