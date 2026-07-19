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۲۸ تیر ۱۴۰۵، ۶:۱۶

تداوم حملات اسرائیل به غزه؛ ۱۰ نفر شهید شدند

تداوم حملات اسرائیل به غزه؛ ۱۰ نفر شهید شدند

منابع بیمارستانی در غزه اعلام کردند: در ۲۴ ساعت گذشته تاکنون دست‌کم ۱۰ فلسطینی، از جمله سه کودک، در حملات اسرائیل به شهر غزه به شهادت رسیدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، منابع بیمارستانی در غزه اعلام کردند: از بامداد شنبه تاکنون ۱۰ فلسطینی، از جمله سه کودک، در حملات اسرائیل به شهر غزه به شهادت رسیدند.

این شبکه همچنین از حمله هوایی ارتش اسرائیل به شهرک القراره در شمال شهر خان‌ یونس خبر داد.

همچنین منابع امداد و اورژانس غزه اعلام کردند به دنبال حمله به محله الزیتون در جنوب شرقی شهر غزه، چندین نفر زخمی شدند.

بر اساس این گزارش‌ها، در این حمله دست‌کم یک زن به شهادت رسیده و چند نفر دیگر نیز زخمی شدد.

از سوی دیگر، «محمود بصل»، سخنگوی سازمان امداد و نجات غزه نیز اعلام کرد: به دنبال حمله اسرائیل به چادر محل اسکان آوارگان در خیابان کشکو در شرق محله الزیتون، یک زن به شهادت رسیده، سه نفر مفقود شده و شماری دیگر نیز زخمی شدند.

کد مطلب 6892109

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