برق بیش از ۵۰۰ اداره بدمصرف در استان تهران قطع شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود محمودی، بعد از ظهر شنبه، در جمع خبرنگاران، از قطع برق بیش از ۵۰۰ اداره بدمصرف در شهرستانهای استان تهران خبر داد.
وی اظهار کرد: لیمیترهای هوشمند در صورت عبور مصرف برق ساختمانهای اداری از سهمیه تعیینشده، بهصورت خودکار برق این ساختمانها را قطع میکنند.
محمودی با اشاره به مصوبه هیئت وزیران، افزود: ادارات و دستگاههای دولتی موظفند در روزهای گرم سال، مصرف برق خود را در ساعات اداری حداقل ۳۰ درصد نسبت به بار پایه سال ۱۴۰۳ و پس از پایان ساعات اداری ۷۰ درصد نسبت به مصرف همان روز کاهش دهند.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران تصریح کرد: از میان حدود چهار هزار و ۴۰۰ اداره دولتی فعال در شهرستانهای استان تهران، تاکنون لیمیترهای هوشمند در بیش از ۵۰۰ اداره که از سقف مجاز مصرف فراتر رفته بودند، فعال شده و برق این مراکز را در بازههای زمانی مختلف قطع کردهاند.
وی ادامه داد: این روند تا زمان رعایت الگوی مصرف و کاهش مصرف برق از سوی ادارات ادامه خواهد داشت.
محمودی در پایان با ارائه راهکارهایی برای مدیریت مصرف، بر استفاده از تجهیزات کممصرف، تنظیم مناسب سیستمهای سرمایشی و رعایت برنامههای مدیریت مصرف بهمنظور حفظ پایداری شبکه برق تأکید کرد.
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