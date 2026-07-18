اصلاح برنامه هفتم با توجه به جنگ و تحولات پساجنگ در دستورکار قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، هفدهمین نشست شورای هماهنگی مراکز تحقیقاتی و پژوهشی راهبردی کشور با حضور بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، محسن اسماعیلی، معاون راهبردی و امور مجلس رئیس جمهور، علی کاظمی، رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه، اسماعیل احمدی مقدم، رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی و مدیران و معاونان مراکز تحقیقاتی و راهبردی کشور، مرکز پژوهش های مجلس برگزار شد.

نخبگان باید وارد حوزه عمومی شوند

بابک نگاهداری در هفدهمین نشست شورای هماهنگی مراکز تحقیقاتی و پژوهشی راهبردی کشور، بیان کرد: در این نشست ما دو دستور کار مشخص داریم. اولین دستور کار بررسی طرح سیمرغ رمضان با عنوان پویش خرد ملی برای ایران برخاسته، به منظور اخذ ایده‌ها و نظرهای نوآورانه نخبگان در راستای بررسی اولویت‌ها و مسائل کشور در دوره جنگ و پساجنگ رمضان است.

وی ادامه داد: دستور کار دوم هم بررسی اصلاح برنامه هفتم پیشرفت با توجه به جنگ و تحولات پسا جنگ رمضان است که رهبر معظم انقلاب اسلامی در یکی از پیام های خود به مجلس در این زمینه دستوری را صادر کردند.

نگاهداری، در مورد اهمیت مشارکت نخبگان در بررسی اولویت‌ها و مسائل کشور در دوره جنگ، گفت: نخبگان اگر احساس کنند که ما در کار خود جدی هستیم، مشارکت می کنند. به دلایل مختلف نخبگان کمتر وارد حوزه عمومی می شوند و در مرکز پژوهش‌های مجلس در سال‌های اخیر تلاش کرده‌ایم با راه اندازی رویدادهای مختلف دانش آموزان نخبه و دانشجویان نخبه را به این سمت هدایت کنیم.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، افزود: در اولین رویدادی که با مدارس سمپاد جلو بردیم حدود ۶۵۰۰ نفر شرکت کردند که خود ما انتظار این تعداد را نداشتیم. در دومین رویداد باز هم تعداد شرکت کنندگان بیشتر شد و این نشان می دهد که اگر ما بستر را فراهم کنیم نخبگان ما وارد حوزه عمومی خواهند شد.

ماده ۱۱۸ برنامه هفتم تقویت شود

علی کاظمی، رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه، هم در این نشست عنوان کرد که محورهای حقوقی طرح سیمرغ رمضان، کم است و کمتر به حوزه های مرتبط با قوه قضاییه اشاره شده است. در حالی که بخش مهمی از مشکلات کشور زیرساخت های حقوقی دارد و نباید از این مسئله غفلت کرد.

رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه، در مورد اصلاح برنامه هفتم هم عنوان کرد: باتوجه به فرصت اندک می توانیم از ظرفیت ماده ۱۱۸ برنامه هفتم استفاده کنیم که در این برنامه شورای راهبری نظارت بر اجرای برنامه پیش بینی شده است. البته در این شورا قوه قضاییه نماینده ندارد که باید برای این امر هم تدبیری شود.

دنبال اصلاحات بنیادین در برنامه هفتم نباشیم

محسن اسماعیلی، معاون راهبردی و امور مجلس رئیس جمهور هم در این نشست بعد از ارائه انجام شده توسط کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس در مورد برنامه هفتم بیان کرد: اگر بخواهیم اصلاحات بنیادین و تحول آفرین انجام دهیم در فرصت باقی مانده از برنامه هفتم به آن نخواهیم رسید ما باید قبل از فصل بودجه این اصلاحات را نهایی کنیم.

معاون راهبردی و امور مجلس رئیس جمهور، ادامه داد: بنابراین بهتر است که به جای اصلاحات اساسی و بنیادین در برنامه با توجه به شرایط جنگ دست به اصلاحات در محورهای مشخصی بزنیم که قابلیت عملیاتی شدن در زمان اندک را دارد.

عملگرایی و عملیاتی فکر کردن در کشور باید تقویت شود

اسماعیل احمدی مقدم، هم در این نشست تاکید کرد: باید اولویت های کشور را در چند مورد محدود مشخص کنیم و روی همین اولویت ها تمرکز کنیم. به عنوان مثال می توانیم پنج محور را اولویت قرار دهیم و توان کشور را در این زمینه متمرکز کنیم.

مصطفی اسماعیلی، معاون پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام، هم در این نشست با اشاره به نقاط قوت طرح سیمرغ رمضان، عنوان کرد: این پویش سامانه دانش سیاستی است. مسئله محوری، نگاه همه جانبه و تبدیل دانش به توصیه های سیاست گذارانه از ویژگی های مثبت این پویش است.

اهداف پویش سیمرغ رمضان

هادی افراسیابی، مشاور رئیس و مدیرکل حوزه ریاست، روابط عمومی و امور بین‌الملل مرکز پژوهش‌های مجلس، در ادامه این نشست در مورد طرح سیمرغ رمضان، گفت: شرایط جنگ در کنار آسیب های بسیاری که به کشور وارد می کند واجد فرصت ها و انرژی هایی است که در این شرایط آزاد می شود.

وی تصریح کرد: با دستور و ماموریت قالیباف، ریاست مجلس، مبنی بر استفاده از نظرات نخبگان و ماموریت جمع‌آوری این ایده ها به مرکز، در این زمینه سازوکارهای مختلفی طراحی شد که یکی از آنها برگزاری نشست های استماع نخبگانی است.

افراسیابی یادآور شد: در کنار این نشست های استماع نخبگانی، سامانه ای با محورهای دقیق و سوالات مشخص راه اندازی کردیم تا افراد بتوانند در محورهای مشخص و سوالات دقیق ایده‌های و نظرات خود را در محورهای ۲۴ گانه مطرح کنند.

وی در ادامه عنوان کرد: طرح سیمرغ رمضان، سامانه‌ای متشکل از جریان‌های محتوایی و اجرایی مستمر و بالغ شونده برای جلب، حمایت و هم‌افزایی مشارکت‌های نخبگان علمی و اجرایی، ایده‌پردازان و پژوهشگران دانشگاهی در کمک به فرصت‌آفرینی و حل مسائل کشور ناشی از جنگ و پویایی‌های پسا چنگ است.

افراسیابی تاکید کرد: اهداف سامانه سیمرغ رمضان، گذار از مدل‌های مشارکت خطی به اکوسیستم شبکه‌ای، تطبیق ظرفیت‌های علمی با نیازهای اساسی و پیچیده کنونی و هدایت خرد جمعی در برخاستن ایران بسوی آبادانی و پیشرفت است.

وی عنوان کرد: طرح سیمرغ رمضان - پویش خردملی برای ایران برخاسته، دارای سه مرحله فراخوان و جریان سازی، سازوکارهای ایده پردازی و اثرگذاری راهبردی است. ما پیش بینی می کنیم تعداد کثیری ایده از سوی نخبگان دریافت کنیم که این ها را در یک سازوکار مشخص بررسی و داوری خواهیم کرد تا به مرحله عملیاتی شدن برسند و علاقه مند هستیم این اقدام در مشارکت و همکاری با دیگر مراکز تحقیقاتی کشور انجام شود.

مشاور رئیس و مدیرکل حوزه ریاست، روابط عمومی و امور بین‌الملل مرکز پژوهش‌های مجلس، در پایان هدف اصلی پویش را ایجاد پل ارتباطی میان نخبگان علمی، اجرایی و حوزوی با فرایند قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری کشور دانست و گفت: مخاطبان این پویش اساتید دانشگاه و حوزه، پژوهشگران، دانشجویان تحصیلات تکمیلی، فعالان اندیشکده‌ها و مراکز پژوهشی، نخبگان صنعتی و فرهنگی و نهایتا آحاد صاحب‌نظران جامعه که دارای ایده‌هایی برای حل مسائل کلان کشور هستند.