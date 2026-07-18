یونس اکبرزاده در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس پیشبینی مرکز پیشبینی ادارهکل هواشناسی آذربایجان شرقی، از روز شنبه تا چهارشنبه، جوی نسبتاً پایدار در اغلب مناطق استان حاکم خواهد بود.
وی افزود: در برخی مناطق شمالی استان، بهویژه در ساعات بعدازظهر، افزایش ابر و رگبارهای پراکنده باران دور از انتظار نیست.
اکبرزاده با اشاره به شرایط جوی سایر نقاط استان گفت: در بیشتر مناطق، بهویژه نواحی جنوبی، افزایش سرعت وزش باد بهصورت لحظهای و خیزش گرد و خاک پیشبینی میشود که میتواند موجب کاهش کیفیت هوا و محدودیت دید در برخی مناطق شود.
رئیس گروه تحقیقات هواشناسی کاربردی ادارهکل هواشناسی آذربایجان شرقی ادامه داد: از نظر دمایی نیز طی روزهای آینده، دمای هوا بهصورت نسبی کاهش خواهد یافت، هرچند همچنان در برخی ساعات، گرمای هوا محسوس خواهد بود.
وی با هشدار نسبت به افزایش خطر آتشسوزی در عرصههای طبیعی استان تصریح کرد: با توجه به تداوم گرمای هوا، وزش باد و خشک بودن پوشش گیاهی، احتمال وقوع آتشسوزی در جنگلهای ارسباران، مراتع و مزارع استان وجود دارد، بنابراین از شهروندان و گردشگران درخواست میشود از روشن کردن آتش در مناطق مستعد خودداری کنند.
اکبرزاده همچنین درباره مخاطرات ناشی از وزش باد شدید خاطرنشان کرد: احتمال شکستن درختان فرسوده و وارد شدن خسارت به سازههای سبک و گلخانهای وجود دارد و لازم است دستگاههای مسئول و بهرهبرداران، تمهیدات پیشگیرانه لازم را برای کاهش خسارات احتمالی اتخاذ کنند.
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