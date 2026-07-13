مصرف برق از ۷۴ هزار مگاوات عبور کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از توانیر، اردشیر مذکوری مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران با اشاره به عبور تقاضای مصرف برق از مرز ۷۴ هزار مگاوات در روز شنبه ۲۰ تیرماه، گفت: براساس برآوردها و پیش‌بینی‌های فنی اعلام شده، افزایش دمای هوا و به تبع آن افزایش استفاده از وسایل سرمایشی موجب شد تقاضای مصرف برق کشور در روز شنبه ۲۰ تیر ماه از ۷۴ هزار مگاوات عبور کند. با این وجود، با برنامه‌ریزی منسجم، مدیریت هوشمند شبکه، بهره‌برداری بهینه از ظرفیت‌های موجود و آمادگی کامل بخش‌های مختلف صنعت برق، پایداری شبکه سراسری برق کشور حفظ شده است.

مذکوری افزود: با وجود افزایش بیش از ۴ هزار مگاواتی تقاضای مصرف برق نسبت به هفته گذشته، شبکه سراسری برق کشور پایدار است.

وی در ادامه گفت: با وجود اقدامات هماهنگ در حوزه تولید، انتقال، توزیع و راهبری شبکه سراسری برق کشور، از جمله افزایش آمادگی نیروگاه‌ها، توسعه ظرفیت تولید به‌ویژه در بخش انرژی‌های تجدیدپذیر، ارتقای قابلیت اطمینان شبکه، مدیریت بهینه منابع تولید و اجرای هدفمند برنامه‌های مدیریت مصرف، موج کم‌سابقه گرما در بسیاری از مناطق کشور، فشار مضاعفی را بر شبکه برق کشور تحمیل کرده است.

مذکوری با اشاره به شرایط سخت پیش روی شبکه برق کشور در هفته جاری خصوصا در روزهای سه شنبه و چهارشنبه ۲۳ و ۲۴ تیرماه تصریح کرد: به دلیل شرایط ویژه اقلیمی، ماندگاری گرمای هوا و افزایش قابل توجه مصرف برق، همچنان مهم‌ترین عامل در عبور موفق از روزهای اوج بار تابستان، مشارکت آگاهانه و مسئولانه مردم در مدیریت مصرف برق است.

مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران از مشترکان برق خواست با رعایت راهکارهای ساده اما مؤثر مدیریت مصرف، از جمله تنظیم وسایل سرمایشی روی دمای آسایش ۲۵ درجه سانتی‌گراد، استفاده از دور کند کولرهای آبی، پرهیز از استفاده هم‌زمان از تجهیزات برقی پرمصرف در ساعات اوج مصرف و انتقال مصارف غیرضروری به ساعات کم‌باری، صنعت برق را در حفظ پایداری شبکه سراسری یاری کنند.