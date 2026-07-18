مهاجرانی: کشور در تأمین کالاهای اساسی با مشکلی مواجه نشد

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه مهاجرانی عصر امروز شنبه در جریان بازدید از بندر امام خمینی (ره) با اشاره به نقش این بندر به عنوان هاب غلات کشور، وضعیت تأمین کالاهای اساسی را مطلوب ارزیابی کرد.

سخنگوی دولت با اشاره به تلاش‌های انجام شده در مدت اخیر، اظهار کرد: در طول یک سال و اندی که کشور درگیر جنگ بود به لطف خداوند و با تلاش همه فعالان این حوزه از مدیران و کارکنان گرفته تا رانندگان پرتلاش و با غیرت، کشور با مشکل اساسی در تأمین کالاهای مورد نیاز مردم مواجه نشد.

مهاجرانی با تأکید بر اینکه این موفقیت حاصل یک کار تیمی و هماهنگ است، تصریح کرد: جا دارد از همه عزیزانی که در مسیر تأمین و رساندن کالاهای اساسی به دست مردم تلاش می‌کنند، صمیمانه قدردانی کنم و برای آنان آرزوی موفقیت داشته باشم.