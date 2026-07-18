به گزارش خبرنگار مهر، مسلم قبادیان شامگاه شنبه در گفت وگو با خبرنگاران اظهار کرد: بیمارستان احمدنژاد کتالم رامسر که به دلیل تمدید نشدن پروانه بهره‌برداری و وجود برخی مشکلات از ادامه فعالیت بازمانده بود، با درخواست شبکه بهداشت و درمان شهرستان، دستور دادستان و تعهد بهره‌بردار برای رفع نواقص، بازگشایی شد.

وی افزود: بهره‌بردار این مرکز درمانی متعهد شده است در مهلت تعیین‌شده نسبت به رفع نواقص موجود و تمدید مجوزهای قانونی اقدام کند تا خدمات درمانی بدون وقفه به شهروندان ارائه شود.

فرماندار رامسر با تأکید بر اهمیت استمرار خدمات سلامت، تصریح کرد: بازگشایی این بیمارستان با هدف جلوگیری از اختلال در ارائه خدمات درمانی و در چارچوب تصمیمات قانونی انجام شده و روند نظارت بر اجرای تعهدات بهره‌بردار ادامه خواهد داشت.

در همین ارتباط، مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان رامسر نیز اعلام کرد که تعطیلی موقت این بیمارستان به دلیل نداشتن پروانه معتبر بهره‌برداری و با دستور مراجع ذی‌صلاح، در راستای حفظ حقوق عامه و صیانت از سلامت شهروندان انجام شده بود.

سپیده پورسید افزود: بر اساس تعهد ارائه‌شده از سوی بهره‌بردار، فرآیند تمدید مجوزهای قانونی این مرکز درمانی باید حداکثر تا ۲۰ مردادماه به پایان برسد و تا آن زمان نیز نظارت دستگاه‌های مسئول بر روند اجرای تعهدات ادامه خواهد داشت.