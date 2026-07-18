به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالکریم حسینزاده، معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیسجمهور در گردهمایی مدیران کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استانهای کشور با اشاره به جایگاه راهبردی مدرسهسازی در توسعه ملی، گفت: امیدواریم روند مطلوبی که در حوزه مدرسهسازی آغاز شده است، با همکاری همه دستگاهها بیش از پیش تسهیل و تسریع شود و بتوانیم پاسخگوی مطالبات مردم در حوزه فضاهای آموزشی باشیم.
وی با اشاره به رویکرد دولت چهاردهم عنوان کرد: انتظار میرود مدیران به مسیر و برنامههای دولت چهاردهم اعتماد داشته باشند؛ مشکلات و محدودیتها را به خوبی میشناسیم، اما وظیفه ما مدیریت شرایط است. حتی در شرایط جنگ و بحران نیز اجازه نخواهیم داد در روند خدمترسانی و اجرای برنامههای کشور اختلالی ایجاد شود.
وی ادامه داد: جامعه گسترده مخاطبان ما در نظام تعلیم و تربیت، جامعه هدف میلیونها نفری دانشآموزان، خانوادهها و معلمان هستند؛ امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند وحدت و همدلی هستیم و مدیران استانها باید در تقویت این وحدت نقشآفرینی کنند.
حسینزاده اظهار کرد: دولت با تمام توان پای کار است. باید به مسئولان ارشد کشور اعتماد داشته باشیم و هر یک وظایف خود را با جدیت، تلاش، همدلی و روحیه مسئولیتپذیری دنبال کنیم و همه ظرفیتهای خود را برای تحقق اهداف به میدان بیاوریم.
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور تاکید کرد: ساماندهی مدارس سنگی و کانکسی و همچنین رسیدگی به وضعیت بازماندگان از تحصیل، دو مأموریت مهمی است که با جدیت در این معاونت پیگیری خواهد شد. مفهوم عدالت آموزشی برای دولت از اهمیت ویژهای برخوردار است و تلاش خواهیم کرد با استفاده از همه ظرفیتهای موجود، زمینه تحقق این هدف را فراهم کنیم.
معاون رئیسجمهور برای تشکیل کارگروه مشترک میان معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاستجمهوری و سازمان نوسازی مدارس کشور پیشنهاد داد تا کارگروهی مشترک برای پیگیری مستمر این اهداف تشکیل شود و برنامهها به صورت منظم رصد، پیگیری و اجرایی شوند.
وی تصریح کرد: مدرسهسازی تنها وظیفه یک دستگاه اجرایی نیست؛ همه افراد، نهادها، خیرین و مجموعههای اجتماعی میتوانند در این مسیر نقشآفرین باشند. نباید با نگاه صرفاً اداری و دولتی به این موضوع نگاه کنیم.
حسینزاده افزود: مدرسه باید محور توسعه هر منطقه باشد و به عنوان یک هسته اجتماعی، زمینه حضور مردم، برگزاری نشستها، شکلگیری مناسبات اجتماعی و تقویت سرمایه اجتماعی را فراهم کند.
وی یادآور شد: توزیع امکانات آموزشی و احداث مدارس باید بر اساس نیازهای واقعی مناطق و مطالعات آمایشی انجام شود و مدیران نباید تحت تأثیر فشارهای سیاسی یا درخواستهای خارج از اولویت قرار گیرند.
این مسئول دولتی در پایان گفت: اولویت اجرای پروژهها باید از مناطق محروم، کمتر برخوردار و دورافتاده آغاز شود، زیرا آینده کشور از آینده فرزندان همین مناطق شکل میگیرد.
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