تمرکز بر اقتصاد روستا و اصلاح حکمرانی توسعه

به گزارش خبرگزاری مهر از معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاستجمهوری، دومین روز «گردهمایی و کارگاه آموزشی پیشرفت و توسعه روستایی» ویژه مدیران کل دفاتر امور روستایی و شوراهای استانداریهای سراسر کشور، با تمرکز بر توانمندسازی اقتصادی روستاها، اصلاح حکمرانی توسعه روستایی و بررسی راهکارهای رونق کسبوکارهای محلی برگزار شد.
در این نشست تخصصی، مدیران و کارشناسان ۳۱ استان کشور تازهترین رویکردهای توسعه اقتصاد روستایی را در محورهایی همچون تولید مبتنی بر قرارداد، قراردادهای جمعی، اتصال کسبوکارهای روستایی به بنگاههای اقتصادی بزرگ، توسعه کسبوکارهای محوری، خدمات توسعه کسبوکار (BDS)، زنجیره ارزش و شیوههای نوین ایجاد ارزش اقتصادی در روستاها بررسی کردند.
در ادامه این گردهمایی، نمونههای موفق داخلی و بینالمللی در حوزه توسعه اقتصاد روستایی مورد تحلیل قرار گرفت و شرکتکنندگان درباره تدوین یک برنامه ملی برای استقرار خدمات توسعه کسبوکار در روستاها و تقویت ظرفیتهای اقتصادی مناطق روستایی به تبادل نظر پرداختند.
بازنگری در حکمرانی توسعه روستایی
افشین کسالایی، معاون توسعه مدیریت و منابع معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاستجمهوری، با اشاره به اهداف این گردهمایی گفت: هدف اصلی این دوره، بازخوانی تجربههای مدیریتی، بازبینی گفتمان توسعه روستایی و مستندسازی نظام مسائل این حوزه با مشارکت مدیران استانی است تا سیاستگذاریهای آینده بر پایه مسائل واقعی استانها تدوین شود.
همچنین ابراهیم حسننژاد، معاون راهبری، امور زیربنایی و اقتصادی معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاستجمهوری، با تأکید بر اینکه توسعه روستایی نباید صرفاً به اجرای پروژههای عمرانی محدود شود، اظهار کرد: روستا زمانی به توسعه پایدار دست مییابد که در کنار زیرساختها، به اقتصاد، اشتغال، فناوری، فرهنگ، سرمایه اجتماعی و زنجیره معیشت روستایی نیز توجه شود.
مطالبه مدیران استانها؛ پایان موازیکاری و اصلاح نظام تسهیلات
بخش دیگری از نشست به بیان دیدگاهها و چالشهای مدیران استانی اختصاص داشت. مدیران کل امور روستایی استانها با تأکید بر ضرورت ایجاد مدیریت یکپارچه در حوزه توسعه روستایی، تشکیل کارگروه تخصصی مدیران دفاتر امور روستایی ذیل معاونت توسعه روستایی ریاست جمهوری را راهکاری برای افزایش هماهنگی، انتقال تجربه و کاهش موازیکاری میان دستگاهها عنوان کردند.
در این نشست همچنین بر ضرورت اصلاح نظام پرداخت تسهیلات، کاهش موانع بانکی، تسهیل تأمین مالی کسبوکارهای روستایی و طراحی برنامههای توسعه متناسب با ظرفیتها و مزیتهای هر استان تأکید شد.
دومین روز این گردهمایی با برگزاری نشستهای تخصصی، کارگاههای آموزشی و گفتوگوهای تعاملی میان مدیران استانی و مسئولان معاونت توسعه روستایی به پایان رسید و مقرر شد جمعبندی مباحث و پیشنهادهای ارائهشده، مبنای تدوین برنامههای اجرایی و سیاستهای آتی معاونت در حوزه توسعه روستایی قرار گیرد.
گردهمایی و کارگاه آموزشی پیشرفت و توسعه روستایی با حضور معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیسجمهور، مدیران ارشد دستگاههای اجرایی و مدیران کل امور روستایی استانها امروز هم ادامه خواهد داشت و در آیین اختتامیه، بیانیه پایانی و مهمترین مصوبات آن ارائه خواهد شد.
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