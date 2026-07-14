اصلاح ساختار در حوزه عشایر و توسعه روستایی ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر لزوم اهتمام جدی دولت به موضوع توسعه روستایی، گفت: معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم باید به عنوان یک نهاد سیاست‌گذار قوی با اختیارات نظارتی بالا عمل کند تا بتواند دستگاه‌های عملکرد ضعیف را مورد مواخذه قرار دهد و دستگاه‌های موفق را تشویق کند.



تاجگردون در حاشیه دیدار با عبدالکریم حسین‌زاده، معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیس‌جمهور افزود: کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در دو سال گذشته به‌ویژه در سال ۱۴۰۵، ردیف اعتباری مشخصی به مبلغ ۹ هزار میلیارد تومان (همت) برای فعالیت‌های ساختاری و عمرانی این معاونت در نظر گرفته است که این ردیف در لایحه بودجه دولت وجود نداشته است.



وی با بیان اینکه مسئله جایگاه توسعه روستایی باید بیش از پیش مورد توجه خود دولت قرار گیرد، اظهار کرد: مجلس در سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ اقدامات بودجه ای لازم در این بخش را انجام داده و امیدواریم رفتار دولت و معاونت توسعه روستایی به گونه‌ای باشد که انگیزه مجلس برای افزایش این رقم در سال ۱۴۰۶ بیشتر شود.



رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تأکید کرد: هیئت دولت باید تمامی ارکان متناظر برنامه‌های توسعه روستایی را به معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم سوق دهد و سازمان‌های اداری-استخدامی و برنامه و بودجه نیز این امر را بپذیرند. کمیسیون نیز آماده بررسی و تصویب قوانین اجرایی مورد نیاز برای تسهیل این فرآیند است.



تاجگردون با اشاره به ضرورت اصلاح ساختار در حوزه عشایر و توسعه روستایی، گفت: دعواهای درون‌دولتی دیگر بی‌معنی است. مجموعه‌های جهاد کشاورزی، سازمان امور عشایر و سازمان منابع طبیعی باید معاونت توسعه روستایی را به عنوان دستگاه اصلی سیاست‌گذاری در این حوزه بپذیرند.



وی افزود: در جریان سیاست‌گذاری اگر یک زائده اضافه در آن سازمان مقابل وجود دارد، زائده اضافی باید برداشته شود و طبیعتا دولت باید این کار را انجام دهد.



این نماینده مجلس شورای اسلامی عملکرد معاونت توسعه روستایی را در مدت‌کوتاه فعالیت، موفق ارزیابی کرد و افزود: چالش‌های سال اول مبنی بر جذب منابع، طبیعی است و پیش‌بینی می‌شود امسال بسیار موفق خواهد بود.