تعدد نهادها در حوزه روستا و عشایر نیازمند برنامه راهبردی واحد است

به گزارش خبرنگار مهر، امروز سه‌شنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۵ نشست معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور ریاست‌جمهوری در محل این معاونت برگزار شد.

عبدالکریم حسین‌زاده، معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست‌جمهوری، با اشاره به تعدد نهادها و دستگاه‌های فعال در حوزه روستا و عشایر، بر ضرورت تدوین یک مانیفست و برنامه راهبردی یکپارچه برای توسعه این بخش تأکید کرد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ۳۲ دستگاه اجرایی در حوزه روستایی و ۱۹ دستگاه در حوزه عشایری فعالیت می‌کنند، گفت: علاوه‌بر این، ده‌ها مجموعه دیگر در این عرصه نقش‌آفرین هستند.



حسین‌زاده افزود: اگر قرار باشد ما یک مانیفست و برنامه راهبردی نداشته باشیم، در حوزه توسعه نمی‌توانیم پیشرفت واقعی را ارزیابی کنیم و سنجش عملکرد دستگاه‌ها نیز دچار مشکل می‌شود.

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور با تأکید بر لزوم هم‌افزایی میان نهادهای مختلف اظهار کرد: هدف این است که یک نظام یکپارچه در این حوزه شکل بگیرد و با برگزاری جلسات و گفتگوهای مستمر، همه ظرفیت‌ها برای پیشبرد توسعه روستایی و عشایری به کار گرفته شود.

وی همچنین با اشاره به تفاوت ظرفیت‌ها و نیازهای استان‌های مختلف گفت: باید بررسی کنیم چه میزان تسهیلات در هر استان پرداخت شده و این تسهیلات تا چه اندازه متناسب با رسته‌ها و ظرفیت‌های همان استان بوده است.

حسین‌زاده با اشاره به تفاوت‌های جدی میان استان‌ها تصریح کرد: واقعاً در این حوزه ضعف داریم؛ زیرا ظرفیت‌ها، فرصت‌ها، شرایط اقلیمی و فرهنگی استان‌هایی مانند خراسان رضوی، آذربایجان غربی و سیستان و بلوچستان کاملاً با یکدیگر متفاوت است و سیاست‌گذاری‌ها نیز باید متناسب با این تفاوت‌ها انجام شود.

توسعه روستایی نیازمند حضور میدانی و درک عمیق از تفاوت‌های استانی است

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور ریاست‌جمهوری، با اشاره به رویکرد این معاونت در سفرهای استانی، بر لزوم پرهیز از جلسات صرفاً اداری و مجازی تأکید کرد و گفت: در سفرهایمان به استان‌های مختلف تلاش می‌کنیم تا در جلسات شهرستانی حضور یابیم و صدای مردم و مسائل معیشتی و اقتصادی آنان را بشنویم، چرا که این مسائل برای ما تفاوتی نمی‌کند.

وی با بیان اینکه در این معاونت، نه‌تنها مسائل سیاسی، بلکه موضوعات معیشتی و اقتصادی روستاییان در اولویت قرار دارد، افزود: ما شاهد تخریب ۱۰۰ درصدی ۳۸۰ واحد مسکونی روستایی و تخریب مختصر حدود ۵۰۰۰ واحد دیگر در کشور بودیم. همچنین مسائل مربوط به منابع آب، کارگاه‌ها و بسیاری دیگر از موارد که اعداد و جزئیات آن‌ها موجود است، مورد توجه ما قرار دارد.

حسین‌زاده به برنامه کمیسیون دولت در خصوص بازسازی مناطق آسیب‌دیده اشاره کرد و گفت: ما معتقدیم استان‌های مختلف ویژگی‌های متفاوتی دارند و بر همین اساس، در سال گذشته نیز برای توسعه روستاها و عشایر، میانگین اعتبار استانی از ۱۵۰ میلیارد تومان تا ۳۸۰ میلیارد تومان را در نظر گرفتیم.

وی با تأکید بر رویکرد راهبردی دولت در کاهش فاصله‌ها و ایجاد توازن در شاخص‌های مختلف، به حوزه اشتغال اشاره کرد و گفت: همین امسال با ابتکاراتی که صورت گرفته، تفاهم‌نامه‌های توسعه ملی با اعتبار ارزی و ریالی منعقد کرده‌ایم و آیین‌نامه‌های اجرایی مشخصی برای پرداخت این تسهیلات و نحوه برخورد با استان‌های مختلف تدوین شده است.

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور در بخش دیگری از سخنان خود به تأثیرات تحریم‌ها اشاره و بیان کرد: بالاترین تأثیر تحریم‌ها در توسعه‌نیافتگی، در روستاها و شهرهای کوچک دیده می‌شود. روند توسعه در سال‌های گذشته عمدتاً بر مناطق برخوردار متمرکز بوده است و ما تلاش می‌کنیم این نگاه را تغییر دهیم.

وی با اشاره به اهمیت پایداری مردم در مناطق مختلف، گفت: بسیاری از شهروندان در دوران جنگ از پایتخت به جنوب کشور پناه بردند و این نشان‌دهنده پایداری مردم مناطق روستایی کشور است.

معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور با تأکید بر ضرورت توجه جدی‌تر به تولید روستایی و عشایری، گفت: در این حوزه‌ها نباید اجازه داد اختلاف‌نظرها یا برداشت‌های سیاسی، مسیر خدمت‌رسانی و توسعه را تحت‌تأثیر قرار دهد.

حسین‌زاده با اشاره به اهمیت حمایت از تولیدکنندگان روستایی و عشایری اظهار کرد: از روز نخست بر این باور بوده‌ایم که باید «صدای بی‌صدایان» در این حوزه‌ها شنیده شود و ردیف‌های اعتباری و سازوکارهای حمایتی به‌گونه‌ای طراحی شود که به بهبود واقعی وضعیت معیشت و تولید منجر شود.

وی با بیان اینکه برخی نگاه‌ها ممکن است در جزئیات با هم تفاوت داشته باشند، افزود: مخاطبان این حوزه‌ها متنوع‌اند، اما اصل ماجرا، اعتمادسازی و حرکت در مسیر منافع ملی است؛ مسیری که باید با انسجام و پرهیز از دوقطبی‌سازی ادامه یابد.

معاون رئیس‌جمهور در پایان ابراز امیدواری کرد که با همدلی، اعتماد عمومی و تمرکز بر اولویت‌های واقعی، مسیر توسعه در روستاها و مناطق عشایری کشور با شتاب و اثربخشی بیشتری دنبال شود.