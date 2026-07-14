چارچوب بومی توسعه فناوری نانو کشاورزی تدوین شود

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا گل‌محمدی، رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در جلسه کمیته راهبری فناوری نانو کشاورزی که با هدف بررسی آیین‌نامه داخلی کمیته، تبیین چارچوب فعالیت‌ها و تعیین برنامه‌های پیش‌رو، برگزار شد، با اشاره به ظرفیت‌های گسترده فناوری نانو در ارتقای بهره‌وری، پایداری تولید و امنیت غذایی کشور، بر تدوین یک چارچوب بومی و جامع برای توسعه این فناوری در بخش کشاورزی تأکید کرد.

وی با بیان این‌که توسعه فناوری نانو نیازمند نگاه راهبردی و مبتنی بر اولویت‌های ملی است، اظهار کرد: پیش از ورود به مراحل اجرایی، باید اقدامات انجام‌شده جمع‌بندی و سند اولویت‌گذاری توسعه فناوری نانو در بخش کشاورزی بر اساس نیازها، ظرفیت‌ها و مأموریت‌های کشور تدوین شود.

رئیس سازمان تات همچنین بر ضرورت پیوند مؤثر میان پژوهش و عرصه تولید تأکید کرد و گفت: دستاوردهای پژوهشی باید از آزمایشگاه به گلخانه و مزرعه منتقل شوند تا فناوری نانو بتواند نقش واقعی خود را در حل مسائل بخش کشاورزی ایفا کند.

وی رعایت الزامات ایمنی، سلامت انسان و حفاظت از محیط زیست را از ارکان اصلی توسعه این فناوری دانست و تصریح کرد: توسعه فناوری زمانی موفق و ماندگار خواهد بود که همزمان با پیشرفت علمی، نظام ارزیابی و ملاحظات ایمنی نیز به‌صورت دقیق و علمی مورد توجه قرار گیرد.

در ادامه این نشست، غلامرضا صالحی معاون پژوهش و فناوری سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بر ضرورت تدوین سند سیاست‌گذاری و اولویت‌بندی محصولات نانویی در بخش کشاورزی تأکید کرد.

وی پیشنهاد داد که با مشارکت سازمان، مؤسسات تحقیقاتی، معاونت‌های تخصصی و سایر دستگاه‌های مرتبط، برنامه‌ای عملیاتی و چندساله برای توسعه، ارزیابی و بهره‌برداری از محصولات نانویی تدوین شود.

تمرکز بر محصولات پایلوت دارای پشتوانه تحقیقاتی، ایجاد سازوکارهای ارزیابی ایمنی محصولات نانویی، تکمیل آیین‌نامه داخلی کمیته و بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و پژوهشی کشور، از دیگر محورهای مطرح‌شده در این نشست بود.

در این نشست، اعضای کمیته ضمن بررسی مفاد آیین‌نامه داخلی، درباره سازوکارهای اجرایی، مأموریت‌ها، نحوه فعالیت و برنامه‌های آینده کمیته به بحث و تبادل نظر پرداخته و ایجاد ساختاری منسجم برای راهبری توسعه فناوری نانو در بخش کشاورزی را ضروری دانستند.

اعضای کمیته همچنین بر تسریع در نهایی‌سازی آیین‌نامه داخلی، تدوین سند اولویت‌گذاری فناوری نانو کشاورزی و طراحی برنامه عملیاتی توسعه محصولات نانویی، به‌عنوان گام‌های اساسی برای بهره‌گیری هدفمند از این فناوری در خدمت تولید پایدار و امنیت غذایی کشور تأکید کردند.