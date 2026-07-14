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۲۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۰۳

چارچوب بومی توسعه فناوری نانو کشاورزی تدوین شود

چارچوب بومی توسعه فناوری نانو کشاورزی تدوین شود

کمیته راهبری فناوری نانو کشاورزی با تأکید بر تدوین نقشه راه بومی و آینده‌نگر برای توسعه فناوری نانو در کشاورزی، مسیر حرکت این فناوری راهبردی را از اولویت‌گذاری علمی تا کاربرد ایمن ترسیم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا گل‌محمدی، رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در جلسه کمیته راهبری فناوری نانو کشاورزی که با هدف بررسی آیین‌نامه داخلی کمیته، تبیین چارچوب فعالیت‌ها و تعیین برنامه‌های پیش‌رو، برگزار شد، با اشاره به ظرفیت‌های گسترده فناوری نانو در ارتقای بهره‌وری، پایداری تولید و امنیت غذایی کشور، بر تدوین یک چارچوب بومی و جامع برای توسعه این فناوری در بخش کشاورزی تأکید کرد.

وی با بیان این‌که توسعه فناوری نانو نیازمند نگاه راهبردی و مبتنی بر اولویت‌های ملی است، اظهار کرد: پیش از ورود به مراحل اجرایی، باید اقدامات انجام‌شده جمع‌بندی و سند اولویت‌گذاری توسعه فناوری نانو در بخش کشاورزی بر اساس نیازها، ظرفیت‌ها و مأموریت‌های کشور تدوین شود.

رئیس سازمان تات همچنین بر ضرورت پیوند مؤثر میان پژوهش و عرصه تولید تأکید کرد و گفت: دستاوردهای پژوهشی باید از آزمایشگاه به گلخانه و مزرعه منتقل شوند تا فناوری نانو بتواند نقش واقعی خود را در حل مسائل بخش کشاورزی ایفا کند.

وی رعایت الزامات ایمنی، سلامت انسان و حفاظت از محیط زیست را از ارکان اصلی توسعه این فناوری دانست و تصریح کرد: توسعه فناوری زمانی موفق و ماندگار خواهد بود که همزمان با پیشرفت علمی، نظام ارزیابی و ملاحظات ایمنی نیز به‌صورت دقیق و علمی مورد توجه قرار گیرد.

در ادامه این نشست، غلامرضا صالحی معاون پژوهش و فناوری سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بر ضرورت تدوین سند سیاست‌گذاری و اولویت‌بندی محصولات نانویی در بخش کشاورزی تأکید کرد.

وی پیشنهاد داد که با مشارکت سازمان، مؤسسات تحقیقاتی، معاونت‌های تخصصی و سایر دستگاه‌های مرتبط، برنامه‌ای عملیاتی و چندساله برای توسعه، ارزیابی و بهره‌برداری از محصولات نانویی تدوین شود.

تمرکز بر محصولات پایلوت دارای پشتوانه تحقیقاتی، ایجاد سازوکارهای ارزیابی ایمنی محصولات نانویی، تکمیل آیین‌نامه داخلی کمیته و بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و پژوهشی کشور، از دیگر محورهای مطرح‌شده در این نشست بود.

در این نشست، اعضای کمیته ضمن بررسی مفاد آیین‌نامه داخلی، درباره سازوکارهای اجرایی، مأموریت‌ها، نحوه فعالیت و برنامه‌های آینده کمیته به بحث و تبادل نظر پرداخته و ایجاد ساختاری منسجم برای راهبری توسعه فناوری نانو در بخش کشاورزی را ضروری دانستند.

اعضای کمیته همچنین بر تسریع در نهایی‌سازی آیین‌نامه داخلی، تدوین سند اولویت‌گذاری فناوری نانو کشاورزی و طراحی برنامه عملیاتی توسعه محصولات نانویی، به‌عنوان گام‌های اساسی برای بهره‌گیری هدفمند از این فناوری در خدمت تولید پایدار و امنیت غذایی کشور تأکید کردند.

کد مطلب 6887426

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