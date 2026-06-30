به گزارش خبرگزاری مهر از معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاستجمهوری، «آیا توسعه روستایی در ایران، متولی واحد دارد؟» پرسشی است که در نخستین روز «گردهمایی سراسری مدیران کل دفاتر روستایی و شوراهای استانداریهای کشور» به یکی از مهمترین محورهای بحث تبدیل شد. این نشست ملی که به میزبانی معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاستجمهوری و با حضور مدیران دفاتر روستایی، شوراها و کارشناسان ۳۱ استان کشور در تهران آغاز به کار کرد.
در این گردهمایی، مدیران حوزه روستایی کشور بر یک نکته کلیدی تأکید کردند: بدون مدیریت یکپارچه و وجود متولی واحد، دستیابی به توسعه پایدار روستایی با چالشهای جدی مواجه خواهد بود.
شرکتکنندگان همچنین بر ضرورت عبور از الگوی سنتی و دستوری توسعه تأکید کردند؛ الگویی که در آن، تصمیمها صرفاً از بالا اتخاذ میشود و نقش مردم، شوراها و جوامع محلی کمرنگ است. به اعتقاد حاضران، توسعه روستا زمانی محقق میشود که بر پایه دانش بومی، تجربه زیسته مدیران روستایی و شوراهای استانداری ها و مشارکت واقعی روستاییان شکل گیرد.
در این نشست همچنین تأکید شد که روستاهای ایران بیش از آنکه نیازمند منابع مالی باشند، به تفکر منسجم، برنامهریزی هوشمندانه و توانمندسازی جامعه محلی نیاز دارند.
معاون مدیریت توسعه و منابع معاونت ریاست جمهوری نیز با تأکید بر اهمیت حفظ هویت بومی روستاها، توسعه اقتصادی، احیای کسبوکارهای محلی و حمایت از مشاغل بومی را از الزامات تحقق توسعه پایدار دانست.
دبیر علمی این گردهمایی نیز با اشاره به تجربه کشورهای موفق، نقش فناوریهای نوین، شرکتهای دانشبنیان و کشاورزی هوشمند را در آینده اقتصاد روستایی کشور تعیینکننده توصیف کرد.
گفتنی است این گردهمایی و کارگاه آموزشی تا روز چهارشنبه ادامه خواهد داشت و طی آن، الگوهای نوین توسعه روستایی، زنجیرههای ارزش و ظرفیتهای استانی مورد بررسی و تبادل نظر قرار خواهد گرفت.
در «گردهمایی سراسری مدیران کل دفاتر روستایی و شوراهای استانداریهای کشور» تاکید شد، بدون مدیریت یکپارچه و وجود متولی واحد، دستیابی به توسعه پایدار روستایی با چالشهای جدی مواجه خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری مهر از معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاستجمهوری، «آیا توسعه روستایی در ایران، متولی واحد دارد؟» پرسشی است که در نخستین روز «گردهمایی سراسری مدیران کل دفاتر روستایی و شوراهای استانداریهای کشور» به یکی از مهمترین محورهای بحث تبدیل شد. این نشست ملی که به میزبانی معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاستجمهوری و با حضور مدیران دفاتر روستایی، شوراها و کارشناسان ۳۱ استان کشور در تهران آغاز به کار کرد.
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