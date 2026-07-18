احمد مرادی: ملت ایران روی پای خود ایستاده است

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد مرادی در جمع مردم روستای نیمه کار بخش کهورستان شهرستان خمیر اظهار کرد: شهدای حمله به پل‌های بندرخمیر انسان‌های بی‌گناهی بودند که هیچ نقشی در جنگ نداشتند؛ برخی برای کسب روزی حلال و برخی در کنار خانواده های خود بودند، اما مظلومانه به شهادت رسیدند.

وی افزود: همه مسلمانان و آزادگان جهان باید از چنین حوادثی آزرده خاطر باشند و بدانند در دنیا کسانی وجود دارند که بدون توجه به جان انسان ها، دست به جنایت می زنند.

نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی و حامیان آن، تصریح کرد: دنیا شاهد حمله به کودکان، مدارس و غیرنظامیان بوده است، اما متأسفانه مدعیان حقوق بشر در برابر این جنایت ها سکوت کرده اند.

مرادی با تأکید بر حق ملت ایران برای استقلال و ایستادگی گفت: ما می‌خواهیم روی پای خودمان بایستیم و برای خودمان زندگی کنیم، اما برخی کشورها با روحیه استکباری تلاش می‌کنند این حق را از ملت ها بگیرند.

وی ادامه داد: تا زمانی که حق خواهی و مقاومت وجود دارد، متأسفانه شاهد چنین رفتارهایی از سوی قدرت های زورگو خواهیم بود و امیدواریم روزی برسد که ریشه ظلم و استکبار از جهان برچیده شود.