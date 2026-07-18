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۲۷ تیر ۱۴۰۵، ۲۲:۰۶

شیخ جمالی: بازسازی زیرساخت‌های آسیب دیده باید بدون وقفه انجام شود

شیخ جمالی: بازسازی زیرساخت‌های آسیب دیده باید بدون وقفه انجام شود

بندرعباس-امام جمعه اهل سنت بندرعباس گفت: هدف قرار دادن زیرساخت های عمومی و شریان های حیاتی عملی شرم آور است برای رژیم آمریکا و بازسازی زیرساخت های آسیب دیده باید بدون وقفه انجام شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، شیخ یوسف جمالی در مراسم تشییع شهدای حمله جنایتکارانه ارتش آمریکا به پل های شهرستان خمیر، با تسلیت به خانواده های داغدار و مردم هرمزگان، این حادثه را ضایعه ای بزرگ برای استان دانست و تأکید کرد: هدف قرار دادن زیرساخت های عمومی و شریان های حیاتی، از منظر حقوق بشر و قوانین بین المللی، مصداق آشکار جنایت جنگی و نقض فاحش قوانین بشردوستانه است.

امام جمعه اهل سنت بندرعباس، با اشاره به حمله به پل های کهورستان، کلمتلی و نیمه کار که به شهادت شماری از شهروندان بی گناه انجامید، گفت: این حادثه تلخ، جراحتی عمیق بر دل مردم هرمزگان نشاند. جان باختگان این حادثه، انسان هایی شریف، پرتلاش و نجیب بودند که فقدان آنان برای خانواده ها و جامعه، اندوهی جبران ناپذیر است.

امام جمعه اهل سنت بندرعباس با بیان اینکه مردم استان در غم خانواده های شهدا شریک هستند، افزود: امروز تنها برای ابراز تسلیت گرد هم نیامده ایم، بلکه آمده ایم اعلام کنیم این داغ، داغ مشترک همه مردم هرمزگان است و در کنار بازماندگان این عزیزان خواهیم ایستاد.

شیخ جمالی با محکوم کردن حمله به زیرساخت های عمومی اظهار داشت: پل هایی که محل عبور مردم، آمبولانس ها و مسیر انتقال کالا و نیازهای اساسی هستند، هرگز نباید هدف حمله قرار گیرند. کسانی که مدعی دفاع از حقوق بشر هستند، با چنین اقداماتی نشان دادند که برای جان و معیشت انسان های بی گناه ارزشی قائل نیستند و این تجاوز، سند دیگری بر مظلومیت مردم ایران است.

وی خواستار پیگیری حقوقی این حادثه در مجامع بین المللی شد و تصریح کرد: در کنار محکومیت این جنایت، بازسازی فوری پل ها و زیرساخت های آسیب دیده باید در اولویت قرار گیرد. این مسیرها شریان های حیاتی منطقه هستند و زندگی مردم نباید به واسطه این اقدامات متوقف شود.

امام جمعه اهل سنت بندرعباس تأکید کرد: مردم کهورستان، کلمتلی و نیمه کار با همدلی، اتحاد و همراهی مسئولان، این خسارت ها را جبران خواهند کرد و این زیرساخت ها مستحکم تر از گذشته بازسازی خواهد شد.

کد مطلب 6891909

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