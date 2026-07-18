به گزارش خبرگزاری مهر، شیخ یوسف جمالی در مراسم تشییع شهدای حمله جنایتکارانه ارتش آمریکا به پل های شهرستان خمیر، با تسلیت به خانواده های داغدار و مردم هرمزگان، این حادثه را ضایعه ای بزرگ برای استان دانست و تأکید کرد: هدف قرار دادن زیرساخت های عمومی و شریان های حیاتی، از منظر حقوق بشر و قوانین بین المللی، مصداق آشکار جنایت جنگی و نقض فاحش قوانین بشردوستانه است.

امام جمعه اهل سنت بندرعباس، با اشاره به حمله به پل های کهورستان، کلمتلی و نیمه کار که به شهادت شماری از شهروندان بی گناه انجامید، گفت: این حادثه تلخ، جراحتی عمیق بر دل مردم هرمزگان نشاند. جان باختگان این حادثه، انسان هایی شریف، پرتلاش و نجیب بودند که فقدان آنان برای خانواده ها و جامعه، اندوهی جبران ناپذیر است.

امام جمعه اهل سنت بندرعباس با بیان اینکه مردم استان در غم خانواده های شهدا شریک هستند، افزود: امروز تنها برای ابراز تسلیت گرد هم نیامده ایم، بلکه آمده ایم اعلام کنیم این داغ، داغ مشترک همه مردم هرمزگان است و در کنار بازماندگان این عزیزان خواهیم ایستاد.

شیخ جمالی با محکوم کردن حمله به زیرساخت های عمومی اظهار داشت: پل هایی که محل عبور مردم، آمبولانس ها و مسیر انتقال کالا و نیازهای اساسی هستند، هرگز نباید هدف حمله قرار گیرند. کسانی که مدعی دفاع از حقوق بشر هستند، با چنین اقداماتی نشان دادند که برای جان و معیشت انسان های بی گناه ارزشی قائل نیستند و این تجاوز، سند دیگری بر مظلومیت مردم ایران است.

وی خواستار پیگیری حقوقی این حادثه در مجامع بین المللی شد و تصریح کرد: در کنار محکومیت این جنایت، بازسازی فوری پل ها و زیرساخت های آسیب دیده باید در اولویت قرار گیرد. این مسیرها شریان های حیاتی منطقه هستند و زندگی مردم نباید به واسطه این اقدامات متوقف شود.

امام جمعه اهل سنت بندرعباس تأکید کرد: مردم کهورستان، کلمتلی و نیمه کار با همدلی، اتحاد و همراهی مسئولان، این خسارت ها را جبران خواهند کرد و این زیرساخت ها مستحکم تر از گذشته بازسازی خواهد شد.