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۲۷ تیر ۱۴۰۵، ۲۲:۲۰

ساعت اداری در برخی از شهرهای ایلام طی فردا یکشنبه تغییر کرد

ساعت اداری در برخی از شهرهای ایلام طی فردا یکشنبه تغییر کرد

ایلام - ساعت اداری در برخی از شهرهای ایلام طی فردا یکشنبه به دلیل گرما تغییر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر،با توجه به پیش بینی هواشناسی استان و تداوم افزایش دمای هوا، استقرار موج گرما و به‌منظور مدیریت مصرف انرژی ، ساعات کاری ادارات، دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و شرکت‌های بیمه در روز یکشنبه 28 تیرماه ۱۴۰۵ به شرح زیر اعلام می‌شود.

شهرستان‌های دهلران، مهران، ۲ ساعت تعجیل در پایان ساعت کاری.

شهرستان‌های آبدانان ، دره شهر سیروان یک ساعت در پایان ساعت کاری.

دستگاه‌های خدمات‌رسان، مراکز درمانی، نیروهای نظامی و انتظامی، واحدهای عملیاتی و نیروهای شیفت‌گردان از این تصمیم مستثنی بوده و فعالیت آن‌ها طبق روال عادی ادامه خواهد داشت.

از عموم شهروندان، ادارات و دستگاه‌های اجرایی درخواست می‌شود با صرفه‌جویی در مصرف حامل‌های انرژی، به‌ویژه برق و آب، در حفظ پایداری شبکه‌های خدمات‌رسان همکاری کنند.

کد مطلب 6891922

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