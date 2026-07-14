به گزارش خبرنگار مهر، روند نقل‌وانتقالات باشگاه پرسپولیس همچنان با نظر مستقیم مهدی تارتار دنبال می‌شود و سرمربی جدید سرخپوشان اصرار ویژه‌ای دارد تا یکی دیگر از شاگردان فصل گذشته خود در گل‌گهر سیرجان را نیز به جمع بازیکنان این تیم اضافه کند.



طبق پیگیری‌های خبرنگار مهر، تارتار که تاکنون زمینه جذب پوریا شهرآبادی، مهدی تیکدری و مجید عیدی از گل‌گهر سیرجان را فراهم کرده، حالا خواهان جذب پوریا پورعلی شده و از مدیران باشگاه خواسته است هرچه سریع‌تر مذاکرات با این هافبک را به نتیجه برسانند.



این در حالی است که پیمان حدادی مدیرعامل باشگاه پرسپولیس در جلسات اخیر از تارتار خواسته بود گزینه‌های دیگری را نیز برای تقویت خط میانی معرفی کند تا باشگاه تنها به جذب بازیکنان گل‌گهر محدود نشود، اما سرمربی سرخپوشان همچنان بر جذب پورعلی تأکید دارد و معتقد است این بازیکن با شناخت کامل از تفکرات فنی او، می‌تواند یکی از مهره‌های تأثیرگذار پرسپولیس در فصل آینده باشد.



بر همین اساس، ظهر امروز مذاکرات میان مسئولان باشگاه پرسپولیس و پوریا پورعلی آغاز شده و در صورت توافق نهایی، این بازیکن ظرف دو روز آینده قرارداد خود را با سرخپوشان امضا خواهد کرد تا به پنجمین خرید تابستانی این باشگاه تبدیل شود.



پرسپولیس تاکنون حضور پررنگی در بازار نقل‌وانتقالات داشته و علاوه بر جذب بازیکنان مورد نظر تارتار از گل‌گهر، ابوالفضل جلالی را نیز از استقلال به خدمت گرفته است تا پروژه تقویت ترکیب این تیم برای فصل آینده با سرعت بیشتری دنبال شود.



در صورتی که مذاکرات با پورعلی به نتیجه برسد، تعداد بازیکنان جدا شده از گل‌گهر و پیوسته به پرسپولیس در پنجره تابستانی بار دیگر افزایش خواهد یافت. موضوعی که نشان می‌دهد تارتار قصد دارد بخش مهمی از ساختار فنی تیم جدیدش را با بازیکنانی شکل دهد که پیش‌تر با آنها همکاری داشته است.