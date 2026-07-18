تاکر کارلسون: جنگ با ایران ربطی به برنامه اتمی تهران نداشت 

به گزارش خبرگزاری مهر، «تاکر کارلسون»، خبرنگار و تحلیلگر محافظه‌کار آمریکایی در گفتگو با شبکه بلومبرگ، بار دیگر انتقادات شدیدی را علیه دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا، مطرح کرد. وی ترامپ را متهم کرد که تسلیم رژیم صهیونیستی شده و منافع آمریکا را نادیده گرفته است. او معتقد است همین امر منجر به درگیر شدن آمریکا در جنگ با ایران شده است.

کارلسون معتقد است که ترامپ اجازه داده است که این رژیم بر تصمیمات او تأثیر بگذارد. وی افزود که بارها به ترامپ هشدار داده بود که به سمت تقابل با ایران کشیده نشود، اما این هشدارها مورد توجه قرار نگرفتند.

کارلسون در بحث درباره دلایل جنگ، اذعان کرد که رویارویی با ایران ربطی به برنامه هسته‌ای آن نداشته، بلکه در نتیجه کشاندن آمریکا به یک «جنگ برای تغییر رژیم» بوده است. وی افزود که واشنگتن به دلیل این اقدام «بهای سنگینی پرداخته است».

کارلسون ترامپ را مسئول این شکست دانست و تاکید کرد که او در مقاومت در برابر فشارهای خارجی شکست خورد و تل آویو، آمریکا را به این مسیر سوق داد.

این تحلیلگران آمریکایی افزود که پیش‌تر به ترامپ هشدار داده بود که این سیاست، میراث سیاسی او را نابود خواهد کرد و در صورت جنگ با ایران، نام او نیز در عرصه سیاسی مانند «جورج بوش» با یک «فاجعه» مرتبط خواهد شد.

وی به موضع خود در مورد تهاجم سال ۲۰۰۳ به عراق پرداخت و از حمایت خود از آن جنگ ابراز پشیمانی کرد. وی گفت که در آن زمان تحت تأثیر تبلیغات قرار گرفته بود و تأکید کرد که از آن تجربه آموخته است تا در آینده اجازه ندهد چنین اشتباهی تکرار شود.

کارلسون در پایان با اشاره به اینکه آمریکا جایگاه بین‌المللی خود را به تدریج از دست می‌دهد، گفت که ترامپ در تحقق صلح شکست خورده است.