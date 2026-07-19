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۲۸ تیر ۱۴۰۵، ۸:۲۱

نماینده عراقی: باید دست آمریکا از اقتصاد کشور کوتاه شود

نماینده عراقی: باید دست آمریکا از اقتصاد کشور کوتاه شود

یک نماینده عراقی خواهان کوتاه شدن دست آمریکا از اقتصاد این کشور شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، حامد عباس نماینده پارلمان عراق تاکید کرد که آمریکا از سال ۲۰۰۳ برای به دست گرفتن زمام اقتصاد عراق تلاش می کند. این تحرکات باعث به وجود آمدن بحران های اقتصادی و افزایش نرخ تورم و کاهش رشد اقتصاد شده است.

وی اضافه کرد: باید عراق از چنگال این هیمنه آمریکایی خلاص شده و یک نظام اقتصادی مستقل و با ثبات در کشور به دور از دیکته های خارجی ایجاد شود.

حامد عباس بیان کرد: شرکت های آمریکایی بخش زیادی از سرمایه گذاری ها در نفت و انرژی عراق را انجام می دهند که همین مسئله راه را برای نفوذ گسترده آنها باز کرده است. تداوم این شرایط باعث می شود اقتصاد عراق تحت فشار و دیکته های خارجی قرار بگیرد.

کد مطلب 6892160

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