اجرای عملیات انفجار کنترل شده در شهرستان کوهرنگ

به گزارش خبرگزاری مهر، به اطلاع تمامی همشهریان عزیز و ساکنان شهرستان کوهرنگ میرساند که روز یکشنبه ۲۸ تیرماه، عملیاتی تحت عنوان انفجار کنترل شده توسط متخصصین و سازمانهای مربوطه در نقاطی از شهرستان کوهرنگ اجرا خواهد شد.
لازم به ذکر است که این عملیات کاملاً برنامهریزی شده، ایمن و تحت نظارت دقیق مهندسین متخصص است و هیچگونه خطری برای مردم و محیط زیست ندارد.
از تمامی شهروندان خواهشمندیم در صورت شنیدن صداهای مربوط به این عملیات، هرگز نگران نشوند و از انتشار اخبار غیررسمی و شایعات در شبکههای اجتماعی خودداری نمایند، این اقدامات در چارچوب استانداردهای ایمنی و با هدف خدمترسانی به مردم انجام میگیرد.
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