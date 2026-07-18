  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۲۷ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۱۲

اجرای عملیات انفجار کنترل شده در شهرستان کوهرنگ

اجرای عملیات انفجار کنترل شده در شهرستان کوهرنگ

کوهرنگ- یکشنبه ۲۸ تیرماه، عملیاتی تحت عنوان انفجار کنترل شده توسط متخصصین و سازمان‌های مربوطه در نقاطی از شهرستان کوهرنگ اجرا خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به اطلاع تمامی همشهریان عزیز و ساکنان شهرستان کوهرنگ می‌رساند که روز یکشنبه ۲۸ تیرماه، عملیاتی تحت عنوان انفجار کنترل شده توسط متخصصین و سازمان‌های مربوطه در نقاطی از شهرستان کوهرنگ اجرا خواهد شد.

لازم به ذکر است که این عملیات کاملاً برنامه‌ریزی شده، ایمن و تحت نظارت دقیق مهندسین متخصص است و هیچ‌گونه خطری برای مردم و محیط زیست ندارد.

از تمامی شهروندان خواهشمندیم در صورت شنیدن صداهای مربوط به این عملیات، هرگز نگران نشوند و از انتشار اخبار غیررسمی و شایعات در شبکه‌های اجتماعی خودداری نمایند، این اقدامات در چارچوب استانداردهای ایمنی و با هدف خدمت‌رسانی به مردم انجام می‌گیرد.

کد مطلب 6891958

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها