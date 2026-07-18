به گزارش خبرنگار مهر، جلالالدین امیری عصر امروز شنبه در نشست روند اجرای طرح ملی پزشکی خانواده در شهرستان دلفان، اظهار داشت: نظام ارجاع، نسخه شفابخش حوزه سلامت کشور است و اجرای صحیح آن میتواند ضمن کاهش بار مراجعات غیرضروری به مراکز درمانی، هزینههای کمرشکن درمان را برای مردم به میزان قابلتوجهی کاهش دهد.
وی با اشاره به حمایت دولت از اجرای این برنامه ملی، افزود: رئیسجمهور که از حامیان و بنیانگذاران این طرح است و همچنین وزیر بهداشت، همواره اصلاح ساختار نظام سلامت را از اولویتهای اصلی دولت دانستهاند. باوجود شرایط خاص کشور و دو جنگ اخیر، دولت باتوجهبه اهمیت سلامت مردم، عزم خود را برای اجرای این طرح جزم کرده و این موضوع مسئولیت مجموعه سلامت را برای اجرای دقیق و موفق آن دوچندان میکند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان بر نقش رسانهها، نخبگان، دانشگاهیان و فعالان فرهنگی در فرهنگسازی اجرای طرح ملی پزشکی خانواده تأکید کرد و گفت: همراهی این اقشار میتواند نقش مهمی در آگاهیبخشی عمومی و موفقیت اجرای طرح داشته باشد.
امیری، تصریح کرد: در قالب نظام ارجاع، دسترسی عادلانه مردم به خدمات تخصصی و فوقتخصصی تسهیل شده و خدمات سلامت به شکل یکسان در اختیار تمامی اقشار جامعه قرار خواهد گرفت؛ موضوعی که در نهایت به کاهش هزینههای درمانی بیماران منجر میشود.
وی همچنین از برگزاری نشست تخصصی بررسی مشکلات و چالشهای اجرای این طرح در شهرستان دلفان با حضور اعضای هیئترئیسه دانشگاه خبر داد و گفت: در این سفر مقرر شد مبلغ ۲۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان برای تقویت شبکه بهداشت و درمان شهرستان دلفان اختصاص یابد تا در بخشهای مختلف، بهویژه توسعه زیرساختها و اجرای مطلوب طرح ملی پزشکی خانواده، هزینه شود.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان از حمایتهای محمدی نماینده مردم سلسله و دلفان و همچنین از تلاشها و خدمات مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان دلفان و مجموعه کارکنان این شبکه در مسیر اجرای برنامههای سلامت قدردانی کرد.
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