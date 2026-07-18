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۲۷ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۴۸

این ایستادگی ادامه دارد

این ایستادگی ادامه دارد

شیراز- ملت‌ها با تهدید، خانه‌نشین می‌شوند؛ اما مردم ایران، هر بار محکم‌تر کنار هم می‌ایستند.

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کد مطلب 6891974

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