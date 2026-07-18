https://mehrnews.com/x3cBty ۲۷ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۴۸ کد مطلب 6891974 استانها فارس استانها فارس ۲۷ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۴۸ این ایستادگی ادامه دارد شیراز- ملتها با تهدید، خانهنشین میشوند؛ اما مردم ایران، هر بار محکمتر کنار هم میایستند. دریافت 19 MB کد مطلب 6891974 کپی شد مطالب مرتبط میدانداری مردم لامرد در بیعت با رهبر معظم انقلاب شبکهسازی مردمی، راهبرد اصلی جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی است خونخواهی رهبر شهید انقلاب استمرار اقتدار ملی و تمدنسازی اسلامی است امام جمعه لامرد: پیام تشییع تاریخی رهبر شهید، ایستادگی ملت ایران بود تدوین الگوی استانی «زندگی با آیهها» در فارس با محوریت رسانه و مردم اقامه نماز استغاثه همزمان با شب صد و چهلم در لنگرود برچسبها تجمع مردمی انسجام ملی شیراز
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